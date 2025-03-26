Толпа назвала идиотом немецкого туриста, решившего залезть на пирамиду майя

Из всех неприступных вершин мира пирамида Кукулькана, возможно, самая неприступная. И не потому, что высоченная, а потому, что это памятник, и забираться на него — здоровью вредить: либо в каталажку упекут, либо местные поколотят. Это проверил на себе один немецкий турист.
«Тупой!», «Идиот!», «Тупой идиот!», — каких только оскорблений не наслушался в свой адрес немецкий турист, который приехал в Мексику встретить день весеннего равноденствия у подножия храма Кукулькана в Чичен-Ице. А все из-за того, что в один момент он устал просто так стоять внизу и решил забраться на стену, чтобы полюбоваться окрестностями. Возможно, если бы турист понимал местный диалект, он бы незамедлительно спустился, но без должных знаний подумал, что люди внизу его подбадривают, и с еще большим рвением поднимался все выше и выше.
Когда же он увидел, что за ним поднимается охранник, то спасти свою шкуру было уже делом чести. Одна охранник, уже достаточно натренированный на подобные инциденты, настиг нарушителя и буквально спустил его с небес на землю, где бойцы Национальной гвардии Мексики подбежали к туристу, скрутили и увели с руками за спиной на глазах у многотысячной толпы — по данным издания Mexico News Daily, на праздник собрались от 8000 до 9000 человек.
Однако местные жители, наблюдавшие за происходящим и пытавшиеся остановить иностранца, не упустили возможности и пинками помогли бойцам восстановить справедливость.
Сегодня же сюда стекаются туристы со всей планеты, особенно в период равноденствия, когда свет и тень играют особенно красиво.
Но мало кому приходит в голову забираться на храм, пусть даже соблазн слишком велик. Ведь примерно все знают, что это одно из новых семи Чудес света, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. К тому же на сайте объекта отмечается, что посетителям запрещено подниматься на пирамиду (бывали здесь одни альпинисты, которые нанесли строению значительный ущерб). А если заглянуть еще и в мексиканский закон о памятниках и археологических зонах, то можно прочитать, что любой, кого поймают при подъеме на пирамиду, получит штраф на сумму от 55 760 до 278 800 мексиканских песо, то есть от 234,2 тысячи рублей до 1,171 млн рублей. Кроме того, если выяснится, что нарушитель нанес ущерб пирамиде, то его ждет еще и тюремное заключение.
Тем не менее некоторым туристам закон все еще не писан, а если писан, то не читан. Ну и надо понимать, что восхождение на храм Кукулькана предприятие не только уголовное наказуемое, но еще и опасное — бывали случаи, когда некоторые туристы теряли равновесие, срывались вниз, серьезно травмировались.
Кстати, любопытный факт: если прийти к пирамиде, когда здесь никого нет (или почти никого), то можно услышать, как она чирикает.