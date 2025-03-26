Толпа назвала идиотом немецкого туриста, решившего залезть на пирамиду майя

Но мало кому приходит в голову забираться на храм, пусть даже соблазн слишком велик. Ведь примерно все знают, что это одно из новых семи Чудес света, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. К тому же на сайте объекта отмечается, что посетителям запрещено подниматься на пирамиду (бывали здесь одни альпинисты, которые нанесли строению значительный ущерб). А если заглянуть еще и в мексиканский закон о памятниках и археологических зонах, то можно прочитать, что любой, кого поймают при подъеме на пирамиду, получит штраф на сумму от 55 760 до 278 800 мексиканских песо, то есть от 234,2 тысячи рублей до 1,171 млн рублей. Кроме того, если выяснится, что нарушитель нанес ущерб пирамиде, то его ждет еще и тюремное заключение.