«Только в Боге — счастье»: кем был духовник Патриарха Кирилла старец Илий (Ноздрин)

Детство и юность: начало пути к Богу
Схиархимандрит Илий (в миру Алексей Афанасьевич Ноздрин) родился 8 марта 1932 года в селе Становой Колодезь Орловской области в простой крестьянской семье. С раннего детства он проявлял глубокую веру и любовь к молитве. Как вспоминал сам старец, молиться он начал уже с трех лет. При крещении в храме соседнего села Лепешкино он был наречен в честь святого Алексия, человека Божия.
После окончания школы Алексей служил в армии, где под давлением старшины вступил в комсомол. Однако этот поступок стал для него источником глубокого раскаяния. Позже он сжег свой комсомольский билет, видя в этом грех против Бога. После армии Алексей поступил в машиностроительный техникум в Серпухове, а затем был направлен на работу в город Камышин Волгоградской области. Именно там он начал регулярно посещать единственную действующую церковь в честь святителя Николая, где встретил своего первого духовника — священника Иоанна Букоткина. Тот благословил молодого человека на поступление в духовную семинарию.
Духовное образование и монашеский постриг
В 1958 году Алексей Ноздрин поступил в Саратовскую духовную семинарию, а после ее закрытия был переведен в Ленинградскую духовную семинарию. Позже он окончил Ленинградскую духовную академию, где произошла знаменательная встреча с будущим Патриархом Кириллом. Тогда они оба были молодыми людьми, но уже тогда будущий Патриарх выделялся своей мудростью и добротой.
13 марта 1966 года митрополит Никодим (Ротов) постриг Алексея в монашество с именем Илиан в честь одного из сорока Севастийских мучеников. Вскоре он был рукоположен в сан иеродиакона, а затем иеромонаха. Свое служение отец Илиан начал в храмах Ленинградской епархии, а позже провел 10 лет в Псково-Печерском монастыре. Именно там он познакомился с книгой о преподобном Силуане Афонском, которая вдохновила его на поездку на Святую Гору Афон. Афон: годы молитвы и служения.
В 1976 году отец Илиан был направлен на Афон, где стал насельником русского Свято-Пантелеимонова монастыря. Там он нес послушание духовника и жил в скиту, скрытом в горных ущельях. Эти годы стали временем глубокого духовного роста и молитвенного подвига. Отец Илиан вместе с другими монахами сумел сохранить монашескую жизнь в обители, несмотря на сложные условия и угрозу закрытия монастыря.
Возрождение Оптиной пустыни
В конце 1980-х годов отец Илиан вернулся в Россию и был направлен в Оптину пустынь, которая только начинала восстанавливаться после десятилетий запустения. Монастырь, некогда славившийся своими старцами, лежал в руинах. Отец Илиан принял на себя подвиг возрождения старческого служения, которое всегда было сердцем Оптиной пустыни. В 1989 году он принял постриг в великую схиму с именем Илий в честь другого Севастийского мученика.
Под руководством отца Илия монастырь постепенно возвращался к жизни. Он не только восстанавливал храмы и здания, но и возрождал дух старчества, помогая людям обрести веру и утешение. Его мудрость, доброта и способность видеть сердце человека сделали его одним из самых почитаемых старцев современности.
Духовник Патриарха Кирилла
В 2009 году схиархимандрит Илий был избран духовником новоизбранного Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Это стало признанием его духовного авторитета и мудрости. 4 апреля 2010 года, в праздник Пасхи Христовой, Патриарх Кирилл возвел отца Илия в сан схиархимандрита.
Несмотря на преклонный возраст, отец Илий продолжал активно участвовать в жизни Церкви. Он часто бывал на своей малой родине — в Орловской области, где по его благословению были восстановлены и построены десятки храмов. Его приезды становились настоящим событием для местных жителей, которые приходили к нему за советом, молитвой и благословением. Наследие старца Илия.
Схиархимандрит Илий оставил после себя не только восстановленные храмы и монастыри, но и духовное наследие, которое продолжает вдохновлять людей. Его слова «Только в Боге — счастье» стали для многих руководством в жизни. Он учил, что истинное счастье и мир можно обрести только через веру, молитву и любовь к Богу и ближним.
«Человек, укрепленный ВЕРОЙ, является той благодатной почвой, основой, дающей жизнь тем росткам, которые в будущем принесут плод во сто и более крат», — говорил старец Илий.
Отец Илий был удостоен церковных наград, включая ордена преподобного Сергия Радонежского и преподобного Серафима Саровского. Он также получил светские награды за вклад в духовное возрождение России.
Уход старца
Схиархимандрит Илий отошел ко Господу в ночь на 15 марта 2024 года. Его смерть стала огромной утратой для всех, кто знал его и получал от него духовную поддержку. Однако его жизнь и служение остаются ярким примером того, как вера, молитва и любовь к Богу могут преображать мир.