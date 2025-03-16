«Только в Боге — счастье»: кем был духовник Патриарха Кирилла старец Илий (Ноздрин)

После окончания школы Алексей служил в армии, где под давлением старшины вступил в комсомол. Однако этот поступок стал для него источником глубокого раскаяния. Позже он сжег свой комсомольский билет, видя в этом грех против Бога. После армии Алексей поступил в машиностроительный техникум в Серпухове, а затем был направлен на работу в город Камышин Волгоградской области. Именно там он начал регулярно посещать единственную действующую церковь в честь святителя Николая, где встретил своего первого духовника — священника Иоанна Букоткина. Тот благословил молодого человека на поступление в духовную семинарию.