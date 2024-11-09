Только мясо. Врач разобрала самую модную среди звезд диету

В соцсетях и среди звезд модна белковая или мясная диета. А в ней есть польза? Об этом aif.ru рассказала старший лаборант кафедры гастроэнтерологии Факультета дополнительного профессионального образования Пироговского Университета Мария Жарова:
"В последнее время мясная диета стала популярной среди тех, кто хочет быстро похудеть. Эта диета предполагает употребление только мяса и других продуктов животного происхождения, исключая фрукты, овощи и злаки. Она набирает популярность благодаря некоторым известным личностям и интернет-сообществам, которые утверждают, что она полезна для здоровья. Давайте разберёмся, так ли это на самом деле.
В краткосрочной перспективе мясная диета действительно может привести к снижению массы тела за счёт уменьшения калорийности рациона и потери воды. Также отказ от продуктов с высоким содержанием сахара может улучшить показатели глюкозы в крови.
Недостаток клетчатки может вызвать запоры и негативно повлиять на баланс полезных бактерий в кишечнике.
Дефицит ключевых витаминов и минералов может привести к усталости, анемии и ослаблению иммунной системы. Недостаток витамина K и кальция может увеличить риск остеопороза — хрупкости костей.
Кроме того, мясные продукты богаты животными жирами, которые при жарке могут превращаться в трансжиры, что приводит к повышению уровня холестерина. Отложение холестерина на стенках сосудов может привести к развитию инфарктов и инсультов.
Некоторые исследования показывают, что регулярное потребление красного мяса (баранины, свинины и говядины) ассоциируется с повышенным риском развития рака кишечника.
На данный момент нет долгосрочных исследований, которые бы подтвердили эффективность и безопасность мясной диеты.
Что же делать в таком случае?
Важно соблюдать сбалансированный рацион, включающий разнообразные группы продуктов для обеспечения организма всеми необходимыми питательными веществами. Перед переходом на любой экстремальный диетический режим рекомендуется проконсультироваться с врачом или диетологом".