Только мясо. Врач разобрала самую модную среди звезд диету

"В последнее время мясная диета стала популярной среди тех, кто хочет быстро похудеть. Эта диета предполагает употребление только мяса и других продуктов животного происхождения, исключая фрукты, овощи и злаки. Она набирает популярность благодаря некоторым известным личностям и интернет-сообществам, которые утверждают, что она полезна для здоровья. Давайте разберёмся, так ли это на самом деле.