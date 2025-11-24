Только часть выпускников медвузов обяжут работать по распределению: список специальностей

11 ноября Госдума приняла закон, устанавливающий новые условия обучения для медиков, предусматривающий целевое обучение и обязательную отработку выпускников в медучреждении, включенном в систему ОМС. Сегодня Минздрав раскрыл дополнительные детали инициативы. Выяснилось, что срок в три года в данном случае является верхней планкой, и отработка по распределению коснется не всех, а только ряда специальностей — выпускников специалитета «лечебное дело», а также ординаторов по направлениям: