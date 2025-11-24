Только часть выпускников медвузов обяжут работать по распределению: список специальностей

11 ноября Госдума приняла закон, устанавливающий новые условия обучения для медиков, предусматривающий целевое обучение и обязательную отработку выпускников в медучреждении, включенном в систему ОМС. Сегодня Минздрав раскрыл дополнительные детали инициативы. Выяснилось, что срок в три года в данном случае является верхней планкой, и отработка по распределению коснется не всех, а только ряда специальностей — выпускников специалитета «лечебное дело», а также ординаторов по направлениям:
- неонатология,
- терапия,
- онкология,
- пластическая хирургия,
- сердечно-сосудистая хирургия,
- торакальная хирургия.
«Согласно актам Минздрава, максимальный срок — три года работы под руководством врача-наставника — установлен лишь для некоторых медицинских специальностей. К ним относятся, например, несколько видов хирургии, онкология, а также неонатология», — пишет URA.ru со ссылкой на «Коммерсант», опубликовавший документ.
Для большинства специалистов срок будет гораздо короче, особенно если они поедут работать в село, малые города или новые регионы. В ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях этот срок сократят вдвое, но он не может быть меньше одного года.
Вообще освобождены от обязательной работы с наставником фармацевты и некоторые узкие специалисты. Среди них — специалисты по гигиене питания и труда, работе санэпидслужбы, авиационной, космической и водолазной медицине.
По новым правилам система медобразования теперь состоит из двух уровней.
Первый уровень — Специалитет. Он обязателен для всех. Обучение может быть платным, бюджетным или целевым. За отказ отработать целевое обучение придётся вернуть деньги в трёхкратном размере.
Второй уровень — Ординатура. Это платная или целевая программа. За нарушение условий целевого договора предусмотрен штраф в двукратном размере.
