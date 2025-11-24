Популярные темы
Общество
Законы
Объясняем
История и культура
Персоны
Внешняя политика
Религия
Здоровье
Места
Факты
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Только часть выпускников медвузов обяжут работать по распределению: список специальностей

В Минздраве уточнили, что трёхлетняя обязательная работа по распределению для выпускников медвузов будет назначаться не всем, а только отдельным специальностям. Кроме того, для большинства специалистов срок будет гораздо короче.

Анастасия Якушина
Автор ВФокусе Mail
Источник: Freepik.com/CC0

11 ноября Госдума приняла закон, устанавливающий новые условия обучения для медиков, предусматривающий целевое обучение и обязательную отработку выпускников в медучреждении, включенном в систему ОМС. Сегодня Минздрав раскрыл дополнительные детали инициативы. Выяснилось, что срок в три года в данном случае является верхней планкой, и отработка по распределению коснется не всех, а только ряда специальностей — выпускников специалитета «лечебное дело», а также ординаторов по направлениям:

  • неонатология,
  • терапия,
  • онкология,
  • пластическая хирургия,
  • сердечно-сосудистая хирургия,
  • торакальная хирургия.

«Согласно актам Минздрава, максимальный срок — три года работы под руководством врача-наставника — установлен лишь для некоторых медицинских специальностей. К ним относятся, например, несколько видов хирургии, онкология, а также неонатология», — пишет URA.ru со ссылкой на «Коммерсант», опубликовавший документ.

Для большинства специалистов срок будет гораздо короче, особенно если они поедут работать в село, малые города или новые регионы. В ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях этот срок сократят вдвое, но он не может быть меньше одного года.

Вообще освобождены от обязательной работы с наставником фармацевты и некоторые узкие специалисты. Среди них — специалисты по гигиене питания и труда, работе санэпидслужбы, авиационной, космической и водолазной медицине.

По новым правилам система медобразования теперь состоит из двух уровней.

Первый уровень — Специалитет. Он обязателен для всех. Обучение может быть платным, бюджетным или целевым. За отказ отработать целевое обучение придётся вернуть деньги в трёхкратном размере.

Второй уровень — Ординатура. Это платная или целевая программа. За нарушение условий целевого договора предусмотрен штраф в двукратном размере.

Ранее подробно рассказывалось о британском генетике Джоне Лэнгдоне Дауне, и почему его именем назвали болезнь.

Узнать больше по теме
Государственная дума: как устроен главный законодательный орган России
Государственная дума — это сердце законотворчества в России. Именно здесь создаются федеральные законы, которые касаются жизни каждого гражданина: от образования и медицины до налогов и внешней политики. В статье разберем, как устроена Дума, кто в ней работает, как проходят выборы и как рождаются новые законы.
Читать дальше