Только автокресло. Правила перевозки детей в машине ужесточили

Перевозить детей теперь можно только в автокреслах и на бустерах. За нарушение этого правила родителям может грозить штраф 3 тыс. руб. Об этом aif.ru рассказала юрист, общественный деятель, руководитель юридического центра «Новикова&Партнеры» Ольга Новикова.
Постановление о новых требованиях к перевозке детей в автомобилях подписал Михаил Мишустин. Как ранее отметили в Минтрансе, вспомогательные средства вроде бескаркасных кресел продавались с сертификатами детских удерживающих систем, однако по факту оказывались бесполезными.
«Теперь различные лямки, адаптеры, известные в народе как “треугольники”, фиксаторы и накладки на ремни для перевозки детей использоваться не могут, — объяснила Новикова. — Удерживающей системой теперь считается только автомобильное кресло или бустер — то есть, “надставка”, которую кладут на сиденье машину, и на которую садится ребенок. Благодаря этому ребенок сидит чуть выше, и ремень безопасности проходит не по шее, а поперек груди. За нарушение нового правила водителю грозит штраф 3 тыс. руб.».
Адаптеры, накладки и другие устройства, лишь формально повышающие безопасность детей, давно вызывали критику экспертов, отмечает она. Исследования и различные краш-тесты показывают, что такие устройства не только не защищают ребенка в случае аварии, но даже увеличивают риск получить травму. А родители при этом думали, что ребенку ничего не угрожает.
Сегодня детей до 7 лет можно перевозить в кресле или бустере, которые соответствуют их росту и весу, добавляет Новикова. Ребенок 7−11 лет может ездить на заднем сиденье с удерживающей системой или ремнем, а на переднем — только в системе.
«В России уже сформировалась тенденция ужесточения контроля за безопасностью на дорогах, — считает эксперт. — Например, за отказ остановиться по требованию сотрудника ГИБДД нарушителю может грозить штраф до 10 тыс. руб. Также с начала года до 45 тыс. руб. увеличилось наказание за езду в нетрезвом виде, а за проезд на красный сигнал светофора придется заплатить 1,5 тыс. руб.».