Только автокресло. Правила перевозки детей в машине ужесточили

«Теперь различные лямки, адаптеры, известные в народе как “треугольники”, фиксаторы и накладки на ремни для перевозки детей использоваться не могут, — объяснила Новикова. — Удерживающей системой теперь считается только автомобильное кресло или бустер — то есть, “надставка”, которую кладут на сиденье машину, и на которую садится ребенок. Благодаря этому ребенок сидит чуть выше, и ремень безопасности проходит не по шее, а поперек груди. За нарушение нового правила водителю грозит штраф 3 тыс. руб.».