Только 8% россиян отмечают Хэллоуин: результаты исследования

А верят ли респонденты в сверхъестественные силы? Удивительным образом схожие проценты показали как среди тех, кто не отмечает Хэллоуин, так и среди «отмечающих» событие — 40% и 38% соответственно верят в существование сверхъестественных сил. Также среди тех, кто отмечает Хэллоуин, 32% ставят их существование под сомнение, а для 20% не важно, существуют ли паранормальные силы или нет, а 10% затруднились с ответом. Те, кто праздник не отмечает, ответили схожим образом: 32% не верят, 16% равнодушны к этому вопросу и 14% затруднились ответить.