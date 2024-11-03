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Только 8% россиян отмечают Хэллоуин: результаты исследования

Редакция ВФокусе Mail выяснила у своих читателей, как они относятся к празднованию Хэллоуина: отмечают или нет, что думают о событии.

Александр Фролагин
Автор ВФокусе Mail
Источник: unsplash.com

Во-первых решили узнать, осведомлены ли пользователи о празднике. Две трети читателей (67%) знают о том, что 31 октября празднуется Хэллоуин, 30% заявили, что не знают о дате праздника, а 3% затруднились с ответом. При этом подавляющее большинство респондентов (89%) не планировало праздновать Хэллоуин. О намерении отмечать канун Дня всех святых заявили лишь 8% опрошенных.

Среди причин, по которым россияне никак не отмечают праздник, назвали:

  • чужой праздник (59%);
  • незначимое событие (38%);
  • противоречит религиозным взглядам (25%).

3% респондента дали собственные ответы на вопрос о причинах: «Хэллоуин противоречит ценностям российской культуры», «Это не праздник», «Друзья не празднуют, поэтому я не праздную».

А верят ли респонденты в сверхъестественные силы? Удивительным образом схожие проценты показали как среди тех, кто не отмечает Хэллоуин, так и среди «отмечающих» событие — 40% и 38% соответственно верят в существование сверхъестественных сил. Также среди тех, кто отмечает Хэллоуин, 32% ставят их существование под сомнение, а для 20% не важно, существуют ли паранормальные силы или нет, а 10% затруднились с ответом. Те, кто праздник не отмечает, ответили схожим образом: 32% не верят, 16% равнодушны к этому вопросу и 14% затруднились ответить.

Спросили празднующих респондентов и о гаданиях: 15% респондентов принимали участие в гаданиях и хотят продолжить, а 1% опрошенных принимал участие в гаданиях, но не планирует продолжать. При этом 22% не участвовали и не хотят пробовать, 17% не гадали, но заявили о таком желании.

Читатели ВФокусе Mail празднуют Хэллоуин по-разному:

  • украшают свой дом (54%),
  • организуют вечеринки со своими друзьями (45%),
  • смотрят фильмы ужасов (42%),
  • готовят хэллоуинские угощения (39%) и одеваются в хэллоуинский костюм (34%).
  • 4% участников опроса поделились своими идеями празднования: «сделать фонарь из тыквы», «пойти на костюмированную вечеринку», «отметить с коллегами» «провести время с детьми» и другие.

На вопрос о том, с чем ассоциируется праздник Хэллоуина, 53% ответили, что это чужой праздник, у 19% канун Дня всех святых ассоциируется с подражанием моде. 17% считают, что в этот праздник можно нарядиться в необычный костюм, 10% связывают Хэллоуин с творчеством в украшении дома, а 9% считают канун Дня всех святых еще одним поводом для веселья с близкими.

Исследование проводилось среди читателей проекта ВФокусе Mail 30—31 октября. В опросе приняли участие 44 тысячи человек из 50 регионов России. 57% респондентов составили мужчины, 43% — женщины.