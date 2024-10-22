Только 4% россиян обращаются ко врачу в случае недомогания или болезни

В ежедневном потоке дел непросто выделить время, даже если чувствуешь, что начинаешь заболевать. В октябре Здоровье Mail и ВФокусе Mail провели опрос о самолечении среди 11 тысяч респондентов из РФ. Согласно полученным результатам, только 4% опрошенных обращаются к врачу в случае недомогания. Большая часть респондентов (52%), напротив, лечится самостоятельно, другие же (44%) руководствуются ситуацией — либо лечатся самостоятельно, либо обращаются к врачу.
Такая статистика может показаться необычной, однако у нелюбви к обращению за медпомощью есть причины. На вопрос, почему самолечение является предпочтительным вариантом, редакция получила следующие ответы:
29% россиян не хотят сидеть в очередях (при этом частные клиники для них недоступны);
23% не желают тратить время на походы по поликлиникам и больницам;
15% имеет негативный опыт обращения к медицинским работникам;
12% не доверяют врачам;
7% не видят смысла в обращении за профессиональной медпомощью, так как вся информация о болезнях и лечении есть в интернете;
6% не знают, где можно получить нужную им медицинскую помощь;
5% считают народные методы более эффективными и безопасными;
3% опрошенных попросту боятся идти к врачам.
Какие болезни и недомогания россияне лечат самостоятельно?
Респонденты, отметившие, что предпочитают самолечение, уверяют, что могут самостоятельно справиться с гриппом и ОРВИ (21%), ссадинами и порезами (21%), расстройствами ЖКТ (17%), головной болью и мигренью (16%) и даже с акне (9%). При этом 4% опрошенных уверяет, что может справиться абсолютно с любым недомоганием без профессиональной медицинской помощи.
Однако врачи на такую практику реагируют крайне негативно. Врач-терапевт поликлиники НМИЦ «Лечебно-реабилитационный центр» Минздрава России Алина Кириченко отметила, что самолечение грозит появлением осложнений, которые потребуют более серьезных мер.
Пациенты довольно часто не хотят обращаться к врачам и считают, что многие заболевания можно вылечить самостоятельно. Но это заблуждение: при появлении симптомов того же простудного заболевания, особенно при повышении температуры, нужно обращаться к врачу. Потому что лечение максимально эффективно именно в начале заболевания.
Какими способами россияне борются с недомоганиями?
Приверженцы самолечения рассказали, что в случае заболевания или недомогания они отдыхают (25%), проветривают комнаты и пьют много жидкости; принимают антибиотики и другие лекарства (23%), а также пьют витамины (21%).
Довольно большой проблемой является любовь нашего населения к антибиотикам. Почему-то все считают, что антибиотики способны убивать любую инфекцию, и отчасти это правда. Но нельзя забывать, что антибиотики были созданы для борьбы с бактериями, а не c вирусами. Бесконтрольный прием антибиотиков увеличивает резистентность к ним, и они в конечном итоге становятся менее эффективными.
Также среди опрошенных есть те, кто лечится народными средствами (19%), ничего не делает (6%), практикует ароматерапию (2%) и ходит к знахарям (менее 1%).
Насколько респонденты уверены, что самолечение эффективно?
По результатам опроса, подавляющее большинство (59%) респондентов считает, что самолечение может быть эффективным, но в действительности это зависит от ситуации. При этом 37% опрошенных уверены, что самолечение — безусловно эффективный метод. И только 3% считают, что это не так, и лучше ходить к врачу.
Ранее делились результатами другого опроса: более 80% опрошенных россиян отметили, что квадробинг не интересен их детям.