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Только 4% россиян обращаются ко врачу в случае недомогания или болезни

Здоровье Mail и ВФокусе Mail провели опрос о самолечении среди 11 тысяч читателей. Согласно полученным результатам, более 90% опрошенных не обращаются к врачу при появлении недомогания, а лечатся самостоятельно.

Кристина Корчанова
Автор ВФокусе Mail
Источник: https://ru.freepik.com

В ежедневном потоке дел непросто выделить время, даже если чувствуешь, что начинаешь заболевать. В октябре Здоровье Mail и ВФокусе Mail провели опрос о самолечении среди 11 тысяч респондентов из РФ. Согласно полученным результатам, только 4% опрошенных обращаются к врачу в случае недомогания. Большая часть респондентов (52%), напротив, лечится самостоятельно, другие же (44%) руководствуются ситуацией — либо лечатся самостоятельно, либо обращаются к врачу.

Такая статистика может показаться необычной, однако у нелюбви к обращению за медпомощью есть причины. На вопрос, почему самолечение является предпочтительным вариантом, редакция получила следующие ответы:

  • 29% россиян не хотят сидеть в очередях (при этом частные клиники для них недоступны);

  • 23% не желают тратить время на походы по поликлиникам и больницам;

  • 15% имеет негативный опыт обращения к медицинским работникам;

  • 12% не доверяют врачам;

  • 7% не видят смысла в обращении за профессиональной медпомощью, так как вся информация о болезнях и лечении есть в интернете;

  • 6% не знают, где можно получить нужную им медицинскую помощь;

  • 5% считают народные методы более эффективными и безопасными;

  • 3% опрошенных попросту боятся идти к врачам.

Какие болезни и недомогания россияне лечат самостоятельно?

Респонденты, отметившие, что предпочитают самолечение, уверяют, что могут самостоятельно справиться с гриппом и ОРВИ (21%), ссадинами и порезами (21%), расстройствами ЖКТ (17%), головной болью и мигренью (16%) и даже с акне (9%). При этом 4% опрошенных уверяет, что может справиться абсолютно с любым недомоганием без профессиональной медицинской помощи.

Однако врачи на такую практику реагируют крайне негативно. Врач-терапевт поликлиники НМИЦ «Лечебно-реабилитационный центр» Минздрава России Алина Кириченко отметила, что самолечение грозит появлением осложнений, которые потребуют более серьезных мер.

Пациенты довольно часто не хотят обращаться к врачам и считают, что многие заболевания можно вылечить самостоятельно. Но это заблуждение: при появлении симптомов того же простудного заболевания, особенно при повышении температуры, нужно обращаться к врачу. Потому что лечение максимально эффективно именно в начале заболевания.

Алина Кириченко
врач-терапевт поликлиники НМИЦ «Лечебно-реабилитационный центр» Минздрава России

Какими способами россияне борются с недомоганиями?

Приверженцы самолечения рассказали, что в случае заболевания или недомогания они отдыхают (25%), проветривают комнаты и пьют много жидкости; принимают антибиотики и другие лекарства (23%), а также пьют витамины (21%).

Довольно большой проблемой является любовь нашего населения к антибиотикам. Почему-то все считают, что антибиотики способны убивать любую инфекцию, и отчасти это правда. Но нельзя забывать, что антибиотики были созданы для борьбы с бактериями, а не c вирусами. Бесконтрольный прием антибиотиков увеличивает резистентность к ним, и они в конечном итоге становятся менее эффективными.

Алина Кириченко
врач-терапевт поликлиники НМИЦ «Лечебно-реабилитационный центр» Минздрава России

Также среди опрошенных есть те, кто лечится народными средствами (19%), ничего не делает (6%), практикует ароматерапию (2%) и ходит к знахарям (менее 1%).

Насколько респонденты уверены, что самолечение эффективно?

По результатам опроса, подавляющее большинство (59%) респондентов считает, что самолечение может быть эффективным, но в действительности это зависит от ситуации. При этом 37% опрошенных уверены, что самолечение — безусловно эффективный метод. И только 3% считают, что это не так, и лучше ходить к врачу.

Ранее делились результатами другого опроса: более 80% опрошенных россиян отметили, что квадробинг не интересен их детям.