Только 4% россиян обращаются ко врачу в случае недомогания или болезни

Пациенты довольно часто не хотят обращаться к врачам и считают, что многие заболевания можно вылечить самостоятельно. Но это заблуждение: при появлении симптомов того же простудного заболевания, особенно при повышении температуры, нужно обращаться к врачу. Потому что лечение максимально эффективно именно в начале заболевания.