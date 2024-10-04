Только 36% опрошенных работников довольны своим психическим состоянием

Источники стресса на работе
Как пишет «Сноб», опрос показал, что главные причины ухудшения психического здоровья сотрудников — это неэффективное управление (69%) и чрезмерная нагрузка (65%). В Санкт-Петербурге 55% респондентов пожаловались на неудовлетворительные условия труда как на дополнительный фактор. Недовольство менеджментом чаще всего выражают работники научной сферы (76%) и IT-сектора (73%). На переработки чаще других жалуются сотрудники гостиничного бизнеса и общественного питания (HoReCa — 77%), а также специалисты сфер маркетинга, рекламы и PR (74%).
Удовлетворительным свое психическое состояние назвали лишь 36%. Тревогу или подавленность ощущают 27% опрошенных, прежде всего это представители научных и образовательных учреждений, а также сотрудники маркетинга, рекламы и PR.
Наличие психологической поддержки
Большая часть респондентов (73%) указала отсутствие психологической помощи на рабочем месте. В компаниях, где работают более 10 тысяч человек, доля таких сотрудников ниже (46%). Там можно получить консультацию психолога в рамках соцпакета. Такая поддержка наиболее развита в финансовом секторе. 57% респондентов отметили наличие программ помощи. Хуже всего ситуация обстоит в HoReCa и маркетинге. Там у 84% и 82% работников соответственно нет возможности обратиться за помощью к психологу.
Опрошенные полагают, что их психическое состояние улучшили бы более длительные отпуска (46%) и организация зон отдыха на работе (45%). При этом каждому третьему (33%) может помочь консультация с психологом. Интересно, что почти половина участников опроса в Москве (47%) считает, что переход на удаленную работу улучшил бы их состояние.
Отношение к коллегам с психическими расстройствами
66% респондентов считают, что коллеги с психическими расстройствами потенциально опасны для коллектива. Примерно столько же (65%) сталкивались с неадекватным поведением коллег. При этом каждый третий не отметил каких-либо последствий таких инцидентов.
71% опрошенных готов оказать поддержку коллегам с психическими расстройствами. Обсуждать свои психологические проблемы большинство опрошенных предпочитает с близкими коллегами (70%) или руководством (36%).
Избавиться от стресса можно с помощью несложной гимнастики. Эти упражнения можно делать даже перед сном.