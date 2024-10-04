Только 36% опрошенных работников довольны своим психическим состоянием

Большая часть респондентов (73%) указала отсутствие психологической помощи на рабочем месте. В компаниях, где работают более 10 тысяч человек, доля таких сотрудников ниже (46%). Там можно получить консультацию психолога в рамках соцпакета. Такая поддержка наиболее развита в финансовом секторе. 57% респондентов отметили наличие программ помощи. Хуже всего ситуация обстоит в HoReCa и маркетинге. Там у 84% и 82% работников соответственно нет возможности обратиться за помощью к психологу.