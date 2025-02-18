Популярные темы
Общество
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Факты
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Только 3% россиян предпочитают руководителей женщин

ВЦИОМ представил результаты опроса, показывающего, что стереотипы о мужском лидерстве по-прежнему доминируют в сознании россиян, хотя среди молодежи возникают новые тенденции, открывающие возможности для женщин в управлении. Лишь 3% россиян отдают предпочтение женщинам на руководящих должностях.

Мадина Эбзеева
Автор ВФокусе Mail
Источник: Freepik

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос, согласно результатам которого российское общество продолжает связывать лидерство в первую очередь с мужчинами. По данным исследования, 33% россиян предпочли бы видеть своим начальником мужчину, тогда как лишь 3% отдали бы предпочтение женщине. К тому же, 61% опрошенных отметили, что пол руководителя для них не имеет значения.

Убеждение, что к лидерству больше предрасположены мужчины, поддерживают 48% респондентов, в то время, как только 8% считают, что женщины могут быть такими же успешными лидерами. А 34% опрошенных полагают, что пол и лидерские качества не связаны. При этом 51% респондентов уверены, что есть сферы, где лучше руководить женщинам, среди которых выделяются образование (16%), здравоохранение (9%) и сфера красоты (4%).

Такое восприятие эксперты связывают с двумя основными стереотипами. Первый — это представление о мужчинах как о естественных лидерах, обладающих решительностью и физической силой. Второй — это стереотип о «традиционно женских» профессиях, где женщины могут занимать руководящие позиции, что отражает их роль в семье и обществе в целом. Например, управление, технологии и наука в числе «женских» сфер не упоминаются, хотя женщины добиваются значительных успехов в этих областях.

Однако среди молодежи, особенно у зумеров и младших миллениалов, наблюдаются позитивные изменения. Для них пол руководителя не имеет значения, и они выросли в среде, где гендерное равенство обсуждается открыто. Это поколение видит примеры успешных женщин-лидеров, что способствует разрушению устоявшихся стереотипов.

Нередко сотрудники испытывают неподдельное раздражение из-за своего начальника. Независимо от причин, работать в такой атмосфере тяжело. Однако есть способы ее улучшить. Либо понять, что вам дальше не по пути. Ранее эксперты рассказали, что делать, если вас бесит начальник.