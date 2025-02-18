Только 3% россиян предпочитают руководителей женщин

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос, согласно результатам которого российское общество продолжает связывать лидерство в первую очередь с мужчинами. По данным исследования, 33% россиян предпочли бы видеть своим начальником мужчину, тогда как лишь 3% отдали бы предпочтение женщине. К тому же, 61% опрошенных отметили, что пол руководителя для них не имеет значения.
Убеждение, что к лидерству больше предрасположены мужчины, поддерживают 48% респондентов, в то время, как только 8% считают, что женщины могут быть такими же успешными лидерами. А 34% опрошенных полагают, что пол и лидерские качества не связаны. При этом 51% респондентов уверены, что есть сферы, где лучше руководить женщинам, среди которых выделяются образование (16%), здравоохранение (9%) и сфера красоты (4%).
Такое восприятие эксперты связывают с двумя основными стереотипами. Первый — это представление о мужчинах как о естественных лидерах, обладающих решительностью и физической силой. Второй — это стереотип о «традиционно женских» профессиях, где женщины могут занимать руководящие позиции, что отражает их роль в семье и обществе в целом. Например, управление, технологии и наука в числе «женских» сфер не упоминаются, хотя женщины добиваются значительных успехов в этих областях.
Однако среди молодежи, особенно у зумеров и младших миллениалов, наблюдаются позитивные изменения. Для них пол руководителя не имеет значения, и они выросли в среде, где гендерное равенство обсуждается открыто. Это поколение видит примеры успешных женщин-лидеров, что способствует разрушению устоявшихся стереотипов.
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