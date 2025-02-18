Только 3% россиян предпочитают руководителей женщин

Убеждение, что к лидерству больше предрасположены мужчины, поддерживают 48% респондентов, в то время, как только 8% считают, что женщины могут быть такими же успешными лидерами. А 34% опрошенных полагают, что пол и лидерские качества не связаны. При этом 51% респондентов уверены, что есть сферы, где лучше руководить женщинам, среди которых выделяются образование (16%), здравоохранение (9%) и сфера красоты (4%).