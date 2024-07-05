Толерантность к алкоголю снижается с возрастом

Многие не осознают, что у них с возрастом развивается повышенная чувствительность к алкоголю. Очень важно обратить внимание на эту проблему, так как чем вы старше, тем спиртное приводит к большим нарушениям в поведении и когнитивных процессах.
Что стоит за более высокой чувствительностью
С возрастом ваш организм меняется. Так, например, в теле увеличивается процент жира, даже если масса тела остается неизменной. В это же время количество воды в организме уменьшается.
Снижение количества воды в организме является значимым, так как алкоголь водорастворим. То есть если в 80 лет вы будете употреблять столько же спиртного, что и в 20, то его уровень в крови будет намного выше. Опьянение от одного напитка наступит намного раньше, чем было десятки лет назад.
И пьянеют быстрее женщины, причем в любом возрасте, так как у них в организме воды меньше, чем у мужчин. У первых также меньше желудочного фермента, который помогает метаболизму алкоголя.
Мозг также становится более чувствительным к алкоголю, поэтому чем вы старше, тем выше риск развития проблем с координацией или равновесием.
Потенциальный вред
Пожилые люди часто принимают гораздо больше лекарств, чем тогда, когда были моложе. И препараты, которые отпускаются без рецепта, например, успокоительные, снотворные и обезболивающие, могут не сочетаться с алкоголем.
Это может привести к тому, что лекарства станут более или менее эффективными. Также взаимодействие препаратов со спиртным может иметь дополнительные негативные эффекты, такие как повышенная сонливость или повышенный риск желудочно-кишечных кровотечений.
Алкоголь также мешает сну. Часто люди перед сном выпивают небольшое количество спиртного, однако оно нарушает структуру ночного отдыха, делая сон фрагментированным.
Между тем, с возрастом вероятность развития многих хронических заболеваний возрастает, и употребление алкоголя может усилить некоторые из этих рисков. Регулярное употребление алкоголя является основным фактором развития заболеваний печени и рака мозга и шеи, а постоянное употребление алкоголя связано с ускорением возрастного снижения когнитивных способностей и атрофии мозга.
Исследования показали, что употребление всего одного алкогольного напитка в день увеличивает риск развития рака молочной железы у женщин, особенно при опухолях, положительных к рецепторам эстрогена.
Будьте осторожны
Употреблять алкоголь или нет — ваш выбор, который должен основываться на состоянии здоровья и приеме определенных лекарств. Когда вы пьете, старайтесь перед этим перекусить или выпить бокал вина во время еды, что способно замедлить всасывание алкоголя в кровь. Также обязательно повысьте количество потребления обычной воды или любых безалкогольных напитков, чтобы избежать обезвоживания.
Ранее было названо количество алкоголя, повышающее риск рака, инсульта и инфаркта.
Анна Морозова