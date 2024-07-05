Толерантность к алкоголю снижается с возрастом

Снижение количества воды в организме является значимым, так как алкоголь водорастворим. То есть если в 80 лет вы будете употреблять столько же спиртного, что и в 20, то его уровень в крови будет намного выше. Опьянение от одного напитка наступит намного раньше, чем было десятки лет назад.