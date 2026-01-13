Токсиколог: почему подростки едят таблетки для животных и чем это опасно

В поиске «кайфа»
В России новый тренд — подростки скупают на маркетплейсах ветеринарные таблетки с габапентином. В отзывах к товарам школьники открыто, почти не шифруясь, делятся схемами приема, принимая дозы в 10−20 раз выше рекомендуемых, чтобы достичь эйфории и седативного эффекта.
«Кумарит не по-детски. Моей 70-килограммовой улитке зашло», — пишет один из пользователей в отзывах на товар.
Габапентин — это рецептурный препарат, который в «человеческой» медицине используют для лечения эпилепсии, нейропатической боли и тревожных расстройств. Механизм его действия связан с влиянием на кальциевые каналы и торможением передачи сигналов в нервной системе, что и вызывает успокоительный и противосудорожный эффект. У животных он применяется при тех же показаниях: судорожных припадках, болях после операций или травм, а также для снижения уровня стресса.
При злоупотреблении препарат вызывает не только кратковременную эйфорию, но и тяжелые последствия: зависимость, галлюцинации, нарушения координации, проблемы с памятью и речью. В сочетании с алкоголем или опиоидами он многократно усиливает интоксикацию. По данным СМИ, известно о нескольких случаях, когда подростки были госпитализированы с судорогами и потерей сознания после приема препарата.
Опасность подросткового увлечения «ветнаркотиками» эксперты видят не столько в токсичности самого габапентина, сколько в полном отсутствии контроля за дозировкой и применением.
Фармаколог и токсиколог, кандидат ветеринарных наук Александр Святковский рассказал ВФокусе Mail, что проблема кроется в базовом принципе фармакологии: любое вещество становится ядом при неправильном использовании.
Важно действие самого препарата. В зависимости от дозы он может дать критические эффекты. Снотворное в малой дозе дает сонливость, в средней — сон, однако при передозировке угнетаются жизненно важные функции, вплоть до остановки дыхания и летального исхода.
Что касается габапентина, эксперт назвал его достаточно «легким» препаратом, который является аналогом естественного медиатора, отвечающего за тормозные процессы в организме. При этом существенной разницы в составе и методах производства лекарств для людей и для животных нет. Значение имеют лишь дозировка, цель приема, наличие показаний или противопоказаний.
«Фактически он может быть полезен людям с повышенной возбудимостью, — добавил Святковский. — Но ключевое слово здесь — “может быть”. И только при строгом врачебном контроле».
Главная опасность, по словам токсиколога, наступает при передозировке, когда габапентин вызывает избыточное угнетение центральной нервной системы. Эксперт подчеркнул, что габапентин сам по себе не является высокотоксичным веществом.
«С точки зрения токсичности без всякого контроля можно получить очень много токсичного даже в обычных продуктовых магазинах. Поваренная соль в десятки раз более токсична, чем тот же алкоголь», — резюмировал он.
По мнению специалиста, подростки, покупающие веттаблетки на маркетплейсах, относятся к ним как к безобидному «кайфу», не понимая, что легко могут превысить допустимый порог, за которым вместо эйфории наступает угнетение дыхания и сердечной деятельности.
Наибольшую опасность представляет комбинированный прием: смешивая габапентин с алкоголем или энергетиками для усиления эффекта, подростки многократно увеличивают токсическую нагрузку на организм. Подобные советы нередко встречаются в отзывах на маркетплейсах, что указывает на формирование целой субкультуры опасного развлечения, хотя любители аптечных наркотиков существовали и раньше.
С 1 марта 2026 года габапентин в России переводится в категорию строгого учета, что теоретически может затронуть и рынок ветфармакологии, считает Святковский. Особенно после того, как на проблему обратили внимание журналисты.