Токсиколог: почему подростки едят таблетки для животных и чем это опасно

Габапентин — это рецептурный препарат, который в «человеческой» медицине используют для лечения эпилепсии, нейропатической боли и тревожных расстройств. Механизм его действия связан с влиянием на кальциевые каналы и торможением передачи сигналов в нервной системе, что и вызывает успокоительный и противосудорожный эффект. У животных он применяется при тех же показаниях: судорожных припадках, болях после операций или травм, а также для снижения уровня стресса.