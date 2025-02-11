Токсичный человек: причины и последствия нездорового общения

Это могут быть однократные, тяжелые для психики человека события или комплекс травм, которые длительное время воздействовали на ребенка. Например, пьющий отец, который систематически избивал мать, угрожал семье или бил детей. Такая психотравма ложится на личность человека тяжелейшим отпечатком. И его токсичное поведение — результат адаптации к тем условиям, которые на него воздействовали. К сожалению, избавиться от такого взгляда на мир сложно, и человек под его влиянием может вести себя неадекватно. Например, он может чрезмерно заботиться о собственной безопасности или быть чересчур подозрительным, не доверять коллегам или знакомым, обижаться на шутки в свой адрес, злобно реагировать на них.