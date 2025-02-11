Токсичный человек: причины и последствия нездорового общения

Человек — существо социальное. Нам жизненно необходимо ежедневное взаимодействие с коллегами, друзьями и близкими. Но не менее важно создавать здоровое окружение и не допускать деструктивного общения, разрушающего самооценку. С помощью эксперта разберем, как распознать токсичного человека, чем чревато общение с ним, а также о способах защиты от таких людей.
Что значит токсичный человек простыми словами
Научного определения термина «токсичный человек» не существует, поскольку это народное обозначение людей с трудным характером, с которыми сложно строить какие-либо отношения по самым разным причинам.
«Это собирательный образ человека, которому трудно взаимодействовать с другими людьми, работать вместе. Люди придумали такой “сочный” термин — токсичность, будто человек отравляет атмосферу в коллективе или наше самочувствие, настроение. После общения с таким собеседником появляется гнетущее, тяжелое ощущение. Важно понимать, что токсичного характера не бывает, этот термин не относится к какому-то психологическому научному определению человека», — рассказал Дмитрий Сазонов, психолог-консультант, кандидат психологических наук, руководитель психологической службы НИУ «БелГУ», преподаватель факультета психологии НИУ «БелГУ».
Эксперт добавил, что часто токсичными называют людей-манипуляторов, которые действуют со скрытыми для собеседника мотивами и таким образом управляют коллегами или партнерами в своих интересах.
«Манипулирование — это эксплуататорское отношение к окружающим. Такие люди хотят завершать общение победителями в ущерб ценностям другого человека. Они очень токсичны, и взаимодействовать с ними тяжело», — добавил Дмитрий Сазонов.
Почему человек становится токсичным
Поводов для этого бывает много, часто они пересекаются между собой. Дмитрий Сазонов перечислил самые распространенные причины, из-за которых люди становятся токсичными.
Наследственность
Создает «почву» для возникновения всех психологических проблем во взрослой жизни или может их усиливать: какие-то хронические заболевания, особенности нервной или эндокринной систем могут заставлять человека быть более раздражительным, заторможенным или агрессивным.
Воспитание
Человек еще в детстве усваивает какие-то деструктивные формы взаимодействия в обществе. Эти неосознанные привычки общения с миром сохраняются у него и во взрослом возрасте. Человек раз за разом воспроизводит их, мучится сам и мучит других. Общаться с ним невероятно сложно.
Психотравмы
Это могут быть однократные, тяжелые для психики человека события или комплекс травм, которые длительное время воздействовали на ребенка. Например, пьющий отец, который систематически избивал мать, угрожал семье или бил детей. Такая психотравма ложится на личность человека тяжелейшим отпечатком. И его токсичное поведение — результат адаптации к тем условиям, которые на него воздействовали. К сожалению, избавиться от такого взгляда на мир сложно, и человек под его влиянием может вести себя неадекватно. Например, он может чрезмерно заботиться о собственной безопасности или быть чересчур подозрительным, не доверять коллегам или знакомым, обижаться на шутки в свой адрес, злобно реагировать на них.
Опыт человека
Каждый из нас на жизненном пути встречается с какими-то обстоятельствами, и они могут сильно на нас повлиять. Например, женщина могла дважды столкнуться с предательством мужчин и начать предвзято относиться ко всем представителям сильной половины человечества. Как результат — при знакомстве с ней будет тяжело общаться.
Типы токсичных людей
Перечислим в таблице самые распространенные типы токсичных людей и опишем подробнее каждый из них.
|Нарцисс
|Ведет себя, как капризный ребенок, все время требует внимания и подтверждения своей значимости. Проблемы окружающих ему неинтересны
|Жертва
|Постоянные жалобы на тяжелую участь помогают привлечь внимание и оправдать свои слабости и ошибки
|Диктатор
|Стремится контролировать всех вокруг себя, а свое мнение считает единственно верным
|Перфекционист
|Предъявляет недостижимо высокие требования ко всем вокруг и критикует людей за неспособность им соответствовать, считая их неудачниками
|Прилипала
|Способен окружить человека чрезмерным вниманием и заботой, при этом напрочь стерев все личные границы
|Завистник
|Завидует чужим успехам и достижениям, стремится обесценить их для собственного самоутверждения
|Сплетник
|Обожает обсуждать личную жизнь и проблемы других людей, критиковать их и навязывать свое видение правильного поведения
|Манипулятор
|Использует слабости и страхи других людей для достижения собственных целей, часто без ведома партнера
Признаки токсичного человека
Перечислим основные признаки, по которым можно распознать токсичного человека в своем окружении.
1. Эгоцентричность
Человек не слышит других людей, игнорирует их ценности, желания и потребности. Он сконцентрирован только на себе и своих проблемах.
2. Манипулирование
Манипуляторы часто встречаются среди токсичных людей. Их отличает эксплуататорское отношение к окружающим, следование скрытым от собеседника мотивам при взаимодействии, использование страхов и слабостей людей в своих интересах.
3. Пессимизм
Что бы ни происходило с токсичным человеком, он все видит в мрачном свете без каких-либо перспектив в жизни и все время жалуется на свою незавидную участь.
4. Склонность критиковать
Токсичные люди, как правило, не замечают или отрицают собственные негативные качества и поступки, зато обожают критиковать поведение или образ жизни других.
5. Маниакальный контроль
Могут быть болезненно подозрительными, никому не верят и стремятся контролировать каждый шаг близкого человека.
6. Отсутствие эмпатии
Не способны сопереживать бедам других людей, так как не понимают их чувств и не интересуются их желаниями и потребностями.
7. Обвинение других в своих проблемах
Токсичные люди не берут на себя ответственность за проблемы в их жизни и всегда находят жертву, которую можно обвинить во всех своих неприятностях.
8. Обесценивание
Каких бы успехов в жизни вы ни достигли, токсичный человек всегда будет стараться принизить ваши победы и выдвинуть на первый план себя.
9. Драматизм
Любят драматизировать и переживать даже из-за незначительных происшествий. Они всегда самые несчастные на этой планете.
10. Конфликтность
Остро реагируют на слова и действия окружающих, все воспринимают в штыки, во всем ищут подвох и угрозу собственной безопасности. Вспыльчивы и конфликтуют с другими людьми по любому поводу.
Как общаться с токсичным человеком в отношениях или коллективе
От токсичных людей никто не застрахован — бывает, что с ними приходится взаимодействовать в семье, на работе или учебе. Приведем правила, которые помогут вам максимально эффективно общаться с ними и минимизируют их негативное влияние на вашу психику.
Не закрывайте глаза на деструктивное поведение
Прямо говорите человеку, что вас не устраивает в общении с ним, не пытайтесь скрыть свое недовольство или неловкость и не позволяйте оскорблять или унижать вас.
Обходите острые углы
Старайтесь при общении не поднимать темы, которые могут вывести токсичного человека из себя.
Не провоцируйте
Помните о том, что токсичные люди необычайно конфликтны и привести к ссоре с ними может любая мелочь — от невинной шутки до конструктивной критики и язвительного замечания в их адрес. Старайтесь по возможности не провоцировать вспышку агрессии.
Сохраняйте объективность
Не позволяйте эмоциям взять верх над холодным рассудком, сохраняйте спокойствие даже во время конфликта.
Не пытайтесь перевоспитать
Из этой затеи ничего не выйдет. Человек должен сам осознать свое деструктивное поведение и захотеть измениться.
Исключите шутки
Токсичные люди бывают крайне обидчивыми и ранимыми, и не понимают шуток в свой адрес, даже самых безобидных. К тому же, понятие безобидного юмора у всех разное.
«В рабочем коллективе токсичные люди часто становятся объектом травли и едких насмешек. В этом случае руководителю нужно учитывать особенности характера такого человека и не игнорировать травлю коллег в его адрес, так как это приведет к еще большему усугублению проблемы», — отметил Дмитрий Сазонов.
Как защитить себя от токсичных людей
Важно не только вовремя распознать токсичных людей в своем окружении, но и грамотно общаться с ними, чтобы минимизировать негативные последствия такого взаимодействия.
1. Не позволяйте манипулировать вами
Надо учиться распознавать манипуляции и не позволять собеседнику управлять вами в его интересах, а также культивировать в вас чувство вины. Но для этого нужно обладать сильным внутренним стержнем, знать себе цену и свои слабости.
2. Ограничьте контакт
Исключите токсичного человека из списка людей, с которыми вы общаетесь. Если сделать это невозможно, минимизируйте все виды контактов с ним.
3. Установите границы
Дайте понять, что не намерены терпеть деструктивное поведение и попытки негативно повлиять на ваше состояние и настроение. Сохраняйте дистанцию и по возможности не допускайте сближения с таким человеком.
4. Не принимайте обиды всерьез
Помните о том, что все болезненные колкости токсичного человека в ваш адрес — это лишь отражение его собственных проблем, а не ваших. Не принимайте его слова всерьез и не позволяйте им задеть вас или занизить вашу самооценку.
5. Попросите поддержки
Если вы почувствовали, что общение с токсичным человеком все-таки оказало на вас негативное влияние, поговорите об этом с близким другом, родственником или терапевтом для объективной оценки ситуации.
6. Будьте прямолинейным
Дмитрий Сазонов считает, что самое эффективное оружие в общении — искренность:
— Если чувствуете, что человек «выжимает соки» из вас, нужно прямо сказать: «Мне кажется, что ты сейчас не слышишь меня и не учитываешь мои потребности». Подобные варианты искренности обезоруживают манипуляторов. Таким образом вы даете им сигнал о том, что не опасны и с вами можно быть честным.
Как справиться с собственной токсичностью
Важно не только грамотно взаимодействовать с трудными людьми, но и вовремя распознавать признаки токсичности в себе, чтобы не допускать ухудшения отношений с близкими людьми. Перечислим самые эффективные инструменты для работы над собой:
- займитесь практиками осознанности;
- ведите рабочие тетради самонаблюдения для фиксации всех триггеров и слабостей своей натуры;
- поработайте с психологом;
- развивайте эмоциональный интеллект;
- учитесь проявлять эмпатию, слушать собеседников и интересоваться потребностями других людей;
- будьте вежливы при общении с другими людьми;
- избегайте критики и осуждения;
- ищите компромиссы при возникновении конфликтов;
- чаще выражайте признательность и благодарность;
- просите обратную связь от коллег и родственников.
«Если есть ощущение, что вы токсичны, то в первую очередь берите обратную связь от ваших близких, партнеров и коллег. Попросите их рассказать вам, почему им некомфортно с вами общаться и какие черты вашего характера кажутся им неприятными. Это ключевой способ успешной работы над собой, потому что ни у кого из нас не хватает собственной рефлексии, самонаблюдения, чтобы отдавать себе отчет в своих действиях. Обратная связь очень ценна, не стесняйтесь ее требовать и получать — это самый короткий путь к самоизменению», — посоветовал эксперт.
Мнение психолога
Психолог-консультант Дмитрий Сазонов рассказал о том, к каким последствиям может привести регулярное общение с токсичными людьми.
«С таким человеком ты словно идешь по минному полю: приходится все время контролировать свои фразы и эмоции, чтобы ненароком не обидеть собеседника или не вызвать в нем всплеска агрессии. В итоге гораздо сложнее добиться цели общения», — отметил эксперт.
Психолог добавил, что токсичный человек часто непредсказуем, а манипуляторы опасны тем, что всегда стараются занизить самооценку собеседника. Возникает ощущение, что тебя не слышат, не понимают. Ты начинаешь чувствовать себя неуверенно, не знаешь, как реагировать. Все обставляется так, словно ты виновник всех несчастий. В итоге возникают проблемы с самооценкой. Часто такие состояния можно наблюдать у молодых девушек, которые находятся в абьюзивных отношениях.
«В этом случае люди говорят: “Этот человек — вампир. Пообщаешься с ним — и выжат, как лимон”. Это как раз относится к токсичному человеку. С такими людьми нет легкости и простоты в общении. Это постоянное напряжение выливается в ощущение, что у тебя выпили все силы и кровь», — добавил Дмитрий Сазонов.
Главное о токсичном человеке
Подведем итоги материала и перечислим самое важное, что стоит знать о токсичных людях и причинах, по которым они стали такими.
1. Научного определения термина «токсичный человек» не существует, поскольку это народное обозначение людей с трудным характером, с которыми сложно строить какие-либо отношения.
2. К самым распространенным причинам, из-за которых люди становятся токсичными, относятся:
- наследственность;
- воспитание;
- психотравмы;
- жизненный опыт.
3. Регулярное общение с токсичным человеком, помимо сложностей взаимодействия, может привести к занижению самооценки партнера, так как манипулятор все время давит на его слабости, чувство вины и выставляет виновником всех бед в жизни.
4. Токсичного человека можно распознать по десяти основным признакам:
- эгоцентричность;
- манипулирование;
- пессимизм;
- конфликтность;
- склонность к критике;
- маниакальный контроль;
- отсутствие эмпатии;
- обесценивание;
- обвинение других в своих проблемах;
- драматизм.
5. К самым эффективным инструментам для работы над собственной токсичностью можно отнести:
- практики осознанности;
- ведение рабочей тетради самонаблюдения для фиксации всех триггеров и слабостей своей натуры;
- работа с психологом;
- развитие эмоционального интеллекта;
- проявление эмпатии;
- вежливость при общении с другими людьми;
- исключение критики и осуждения;
- поиск компромиссов при возникновении конфликтов;
- обратная связь от коллег и родственников.
Эксперт: Дмитрий Сазонов, психолог-консультант, кандидат психологических наук, руководитель психологической службы НИУ «БелГУ», преподаватель факультета психологии НИУ «БелГУ»