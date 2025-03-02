Токсичность и выгорание: Россияне рассказали, как часто конфликтуют на работе

По данным опроса, у 88% россиян были разногласия на работе. Более половины сотрудников наблюдают такие конфликты хотя бы раз в месяц, а 37% становятся их участниками. Основными причинами ссор, которые могут привести к увольнению, считаются токсичные отношения, эмоциональное выгорание и предвзятое отношение. В связи с этим чуть больше половины руководителей были вынуждены уволить своих подчинённых, тогда как 41% работников приняли решение уйти самостоятельно.