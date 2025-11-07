Популярные темы
Токаев заявил, что Трамп был послан Америке свыше

Президент США Дональд Трамп является великим государственным деятелем, посланным Америке свыше. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, его слова приводит AKIPress.

Источник: AP 2024

Он напомнил, что с момента победы Трампа на выборах прошел ровно год.

«Я убежден, что вы — великий государственный деятель, посланный свыше, чтобы вернуть здравый смысл и традиционные ценности, которые ценим, обратно в политику США, внутреннюю и внешнюю», — сказал он.

Узнать больше по теме
Традиционные ценности: от культуры к закону
В современном мире все чаще поднимается вопрос о сохранении культурной идентичности и моральных ориентиров. Традиционные ценности становятся предметом общественных дискуссий и основой государственной политики во многих странах. В статье рассмотрим, что понимается под этим термином, как он закреплен в российском законодательстве и какую роль играет в жизни общества.
Читать дальше