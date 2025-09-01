Токаев: Каспийское море приближается к экологической катастрофе

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил создать Центр анализа водных проблем под эгидой Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), чтобы заняться ситуацией с обмелением Каспийского моря. По его словам, проблема серьезная и приближается к катастрофе.
«Сегодня в рамках столь представительного форума хочу обратить ваше внимание на очень деликатную, но серьезную тему. Эта плачевная ситуация вокруг Каспийского моря. Положение приближается к экологической катастрофе», — сказал он, выступая на саммите ШОС 1 сентября.
Токаев предложил создать в Астане Центр анализа водных проблем, который будет работать под эгидой ШОС. По его словам проблема обмеления Каспийского моря могла бы стать приоритетом долгосрочных консультаций в рамках организации, передает пресс-служба президента Казахстана. Он также объявил, что в апреле 2026 года в Астане пройдет Региональный экологический саммит в партнерстве с ООН.
Снижение уровня Каспийского моря наблюдается с середины 1990-х годов. В феврале 2025 года заместитель директора Института океанологии РАН им. П. П. Ширшова Петр Завьялов в интервью «Известиям» отметил, что Каспий достиг рекордно низкого уровня за последние 400 лет.
В июле в Волжско-Каспийском филиале Каспийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства сообщили ТАСС, что уровень Каспийского моря составил меньше минус 29 метров по балтийской системе высот, опустившись иже минимального за весь период наблюдений. Ученые объяснили падение уровня воды уменьшением притока речных вод, в первую очередь Волги.
По словам ведущего научного сотрудника Южного научного центра Российской академии наук Владимира Ушивцева, все это является следствие изменения климата. Если лет 20 назад постоянные циклоны из Атлантического океана проходили по центральной части России и «сливали осадки в водосбор бассейна Волги», то теперь они проходят значительно севернее.