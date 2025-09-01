Токаев: Каспийское море приближается к экологической катастрофе

Токаев предложил создать в Астане Центр анализа водных проблем, который будет работать под эгидой ШОС. По его словам проблема обмеления Каспийского моря могла бы стать приоритетом долгосрочных консультаций в рамках организации, передает пресс-служба президента Казахстана. Он также объявил, что в апреле 2026 года в Астане пройдет Региональный экологический саммит в партнерстве с ООН.