​Точка дымления. Врач раскрыл, какое масло самое полезное при жарке

Что такое рафинированное масло? Это продукт, который прошел определенные стадии очистки. Оно лучше хранится, прозрачное, без примесей, не дымит. Да и многие привыкли к внешнему виду и вкусу рафинированного подсолнечного масла. Тут больше вопрос вкусовых предпочтений, консистенции, цвета. Нерафинированное — более вязкое, непрозрачное и имеет насыщенный вкус. Жарить на нерафинированном подсолнечном точно нельзя.