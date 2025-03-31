ТНТ раскрыл ведущего нового психологического реалити-шоу «Мастер игры»

Актер Юрий Колокольников стал ведущим нового реалити «Мастер игры», которое выйдет на телеканале ТНТ в 2025 году, сообщили РБК Life в пресс-службе телеканала. В проекте, основанном на интригах, стратегии и психологическом напряжении, участники окажутся в условиях, где доверять никому нельзя. Победителем станет тот, кто сумеет обойти всех соперников.
Для актера участие в «Мастере игры» станет первым опытом работы в жанре реалити-шоу. В качестве ведущего он будет следить за развитием событий и задавать тон игре, помогая участникам раскрывать свои сильные и слабые стороны.
«Меня всегда привлекали проекты, в которых важна психология и неожиданные повороты. Это не просто шоу, а эксперимент, в котором люди раскрываются с неожиданной стороны. Здесь нет привычных ролей и сценариев — каждый участник так или иначе ведет свою игру, чтобы дойти до финала», — сказал Колокольников.
По правилам реалити, 22 участника собираются на вилле в Марокко, где им предстоит столкнуться с серией испытаний. Трое из них с самого начала становятся «темными» — их задача скрывать свою роль, устранять соперников и вести двойную игру. Остальные — «светлые», которым необходимо вычислить предателей. Каждый выпуск завершается круглым столом, на котором игроки голосуют, кто должен покинуть проект, и каждую неделю реалити покидают два человека. В финале победу одержит тот, кто сумеет обойти всех — хитростью, логикой или мастерством манипуляции.
Участники проекта — актеры, певцы, спортсмены, блогеры и экстрасенсы. Многие из них никогда не принимали участие в реалити-шоу, также будут известные имена, которые знают все, но с какой стороны — большой вопрос.
Известно, что «главной картой» — Джокером проекта станет народный артист России Филипп Киркоров, который придет на шоу, чтобы нарушить привычный ход событий и усложнить игру для участников реалити. Премьера «Мастера игры» состоится в 2025 году на ТНТ, точная дата не раскрывается.
44-летний Юрий Колокольников — один из самых востребованных российских актеров, известный ролями в отечественном кино и в международных проектах. Колокольников сыграл магнара теннов по имени Стир в сериале «Игра престолов», появился в боевике «Крейвен-охотник» с Аароном-Тейлором Джонсоном в главной роли и в фильмах «Призрачная шестерка» и «Телохранитель киллера» с Райаном Рейнольдсом в главной роли. Снимался в фильмах «Довод», «Мастер и Маргарита» (в роли Коровьева), «Княжна Мэри», сериалах «Метод» и «Крюк», а недавно появился в третьем сезоне сериала HBO «Белый лотос».
До этого Колокольников снялся в масштабном постапокалиптическом экшене «Последний ронин» (премьера состоялась 26 декабря 2024 года), а также в картине «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича», где сыграл Железного Дровосека.