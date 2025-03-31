ТНТ раскрыл ведущего нового психологического реалити-шоу «Мастер игры»

По правилам реалити, 22 участника собираются на вилле в Марокко, где им предстоит столкнуться с серией испытаний. Трое из них с самого начала становятся «темными» — их задача скрывать свою роль, устранять соперников и вести двойную игру. Остальные — «светлые», которым необходимо вычислить предателей. Каждый выпуск завершается круглым столом, на котором игроки голосуют, кто должен покинуть проект, и каждую неделю реалити покидают два человека. В финале победу одержит тот, кто сумеет обойти всех — хитростью, логикой или мастерством манипуляции.