ТНТ представил первый продюсерский проект Светлакова после возвращения

«После нескольких заваленных экзаменов родители отправляют старшеклассника Степу на летние каникулы в деревню к бабушке. Лето без интернета— худшее наказание для современного подростка. Однажды, убегая от местных ребят, Степа случайно проваливается в колодец, а наружу выбирается в том же месте, но в XVII веке, когда деревня его бабушки была казачьей станицей. С собой у Степы остался только коптер и несколько гаджетов с пауэрбэнком, которые помогают ему в первые минуты новой жизни. Степа понимает, что если бы в 17 веке у его предков были гаджеты, ход истории мог бы оказаться совсем другим», — гласит синопсис шоу.