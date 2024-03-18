ТНТ представил первый продюсерский проект Светлакова после возвращения

Современный подросток Степа попадает в XVII век и становится жителем казачьей станицы — сериал с таким сюжетом стал первым продюсерским проектом Сергея Светлакова после его возвращения на ТНТ, сообщили РБК Life в пресс-службе телеканала. Премьера состоится 1 апреля на ТНТ и в онлайн-кинотеатре Premier, проект получил название «Казачок», он снят в жанре приключенческой комедии.
«После нескольких заваленных экзаменов родители отправляют старшеклассника Степу на летние каникулы в деревню к бабушке. Лето без интернета— худшее наказание для современного подростка. Однажды, убегая от местных ребят, Степа случайно проваливается в колодец, а наружу выбирается в том же месте, но в XVII веке, когда деревня его бабушки была казачьей станицей. С собой у Степы остался только коптер и несколько гаджетов с пауэрбэнком, которые помогают ему в первые минуты новой жизни. Степа понимает, что если бы в 17 веке у его предков были гаджеты, ход истории мог бы оказаться совсем другим», — гласит синопсис шоу.
Молодому человеку, родившемуся в цифровом веке, придется выживать во времена грандиозных бунтов и перемен и на практике осваивать заваленный в школе урок истории. Степа принимает этот вызов с юмором, рассказали создатели сериала.
Подростка ждут невероятное летнее приключение с настоящей пацанской дружбой, первыми романтическими отношениями и важными внутренними трансформациями.
Сериал снимали в исторических локациях в Псковской области, пушкинских местах. Для съемок выстроили целую станицу с церковью, домами и плотинами. Как поясняется, «Казачок» удивит зрителей еще и эпическими сценами. За постановку конных трюков в сериале отвечала команда каскадера Орлана Монгуша, который работал над проектами «Турецкий гамбит» и «Золотая орда». Постановкой сражений и казачьих драк занимался Александр Самохвалов («Нюрнберг», «Сталинград»).
В роли Степы в сериале появится 24-летний актер Алексей Лукин, свою карьеру на экране он начал еще будучи подростком, более десяти лет назад. Наиболее известен по роли Ивана Иванова в сериале «Ивановы-Ивановы» на телеканале СТС, также среди его ролей работы в проектах «Контакт», «Лед».
Также в «Казачке» сыграли Виктория Разумовская («Игра на выживание»), Алексей Кравченко («Иди и смотри»), Олеся Судзиловская («Мусорщик»), Георгий Дронов («Воронины»), Николай Шрайбер («Хрустальный»), Владимир Епифанцев («Два холма»).
Режиссером стал Игорь Зайцев, автор блокбастера «Тобол» и исторических сериалов «Великая», «За час до рассвета», музыку к сериалу написал композитор Ryan Otter. По словам продюсера Светлакова, создатели рассчитывают, что «смотреть “Казачка” будут и 10-летние, и 17-летние, и 30−40-летние, и 70-летние зрители»:
«Мы хотели сделать произведение, которое расскажет о самых важных вещах, в которые мы искренне верим — дружбе, любви, настоящем патриотизме, причем расскажет не в назидательном, а в абсолютно развлекательном ключе. Мы вдохновлялись фильмами, которыми было пронизано наше детство — такого кино сейчас крайне мало», — отметил Светлаков.
Сам Сергей Светлаков в беседе с РБК Life объяснил свое возвращение на ТНТ. По его словам, отчасти это произошло из-за ностальгии, отчасти из-за заинтересованности канала в нем и как в актере, и как в продюсере. Также шоумен назвал причины возобновления на ТВ популярных в 2000—2010-х форматов: это интересно и бизнесу, и аудитории, считает Светлаков.
Светлаков проработал на ТНТ около десяти лет. С 2006 по 2011 год вместе с Михаилом Галустяном он снимался в юмористическом сериале «Наша Russia». В 2010—2011 годах был резидентом Comedy Club, в 2013-м — продюсером и участником сериала «Страна в SHOPе». Несколько лет участвовал в различных телешоу на ТНТ в качестве постоянного и приглашенного члена жюри. Среди них «Танцы» (2014−2017) и «Comedy Баттл» (2012−2016). В 2018 году Светлаков перешел на СТС. В течение двух лет был продюсером и судьей шоу «Слава Богу, ты пришел!», с 2020 года вел шоу «Полный блэкаут».
Недавно также стало известно, что Анфиса Чехова сменила Ляйсан Утяшеву в качестве ведущей кулинарного шоу на канале ТВ-3. Программа стартует в эфире 23 марта. Саму передачу переименуют: раньше она называлась «Вкусно с Ляйсан», а теперь будет выходить как «Вкусно с Анфисой Чеховой».