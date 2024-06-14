Тканевые инженеры и специалисты по биоэтике: необычные новые специальности в медицине

Специалист по биоэтике
Биоэтика существует на стыке нескольких дисциплин: медицины, биологии, права и технологий. Ее главная задача — предотвратить использование новых технологий внутри сферы во вред каждому отдельному человеку и человечеству в целом (согласно энциклопедии Britannica, специалистам этой области также иногда приходится решать вопросы, связанные с правами животных и биосферы в целом). И хотя сам термин «биоэтика» появился еще в 70-х годах XX века (его предложил использовать американский онколог Ван Ренсселер Поттер), свое современное значение он приобрел не сразу. Изначально Поттер призывал объединить усилия представителей гуманитарных специальностей и медицинских работников, чтобы обеспечить достойную жизнь людям.
Постепенно фокус внимания биоэтики сместился на медицинские проблемы: объектами интересов дисциплины являются, например, аборты, межвидовая трансплантация, клонирование, исследования стволовых клеток, моральный статус животных и окружающей среды. Помимо этого, специалист по биоэтике организует коммуникацию между пациентом, его родственниками, врачами, юристами, генетиками и другими специалистами, чтобы найти наиболее гуманное решение сложных с морально-этической точки зрения медицинских ситуаций.
Пример работы биоэтиков — разработка принципов, по которым люди могут жертвовать внутренние органы, ограничения применения экспериментального лечения, а также медицинских исследований на людях и решение многочисленных вопросов, которые поднимает генетика, например правомерность клонирования и редактирования ДНК людей. Все биоэтические решения медицинских вопросов представляют важные прецеденты, которые с опорой на права человека определяют будущее этой области знания. Так, сегодня дети, зачатые с помощью ЭКО, могут узнать личность своих биологических родителей, так как право ребенка знать своих родителей закреплено ООН.
Для того чтобы стать специалистом в этой области, необходимо обладать комплексными знаниями по этике, философии, юриспруденции и медицине. Сегодня направления по изучению биоэтики есть в ведущих вузах мира, например в Йельском университете и МГУ. Однако из-за комплексной природы специальности не все соглашаются с тем, что изучение биоэтики как отдельной академической дисциплины необходимо (по мнению некоторых экспертов, подобная подготовка не гарантирует, что человек сможет с мудростью решать клинические этические дилеммы). Представители новейшей профессии, в свою очередь, отмечают субъективность подобных представлений и считают, что выделение решения этических проблем в отдельную дисциплину спровоцирует большее внимание к феномену в государственной и политической сфере.
Эксперт персонифицированной медицины
Персонифицированная медицина — своего рода новая парадигма в области здравоохранения. В основе современного подхода лежит принцип учета индивидуальных особенностей каждого человека: в перспективе это означает лучшие диагнозы и наиболее эффективные курсы лечения, основанные на прогнозировании реакций конкретного организма на применение тех или иных оздоровительных мероприятий. В перспективе медики смогут точно предсказывать ход недуга, а также создавать лекарства с учетом индивидуальных потребностей каждого пациента.
Для того чтобы понять тонкости реакций отдельного человека, эксперты персонифицированной медицины анализируют биомаркеры человека. Традиционно к этим показателям относят результаты лабораторных анализов, а также клинические показатели (пульс, артериальное давление
Примеры применения персонифицированной медицины: лечение сердечно-сосудистых заболеваний (гипертонии, сердечной недостаточности и др.), а также дерматологических недугов (меланомы и различных воспалительных кожных заболеваний).
К плюсам персонифицированной медицины можно отнести и то, что она позволяет не только лечить, но и заранее узнавать, к каким недугам пациент склонен более всего, чтобы в дальнейшем принять превентивные меры и не дать болезни начаться.
Рынок персонифицированной медицины постоянно развивается: в 2022 году этот сегмент рынка в США оценили в $538,93 млрд., а его совокупный среднегодовой темп роста, по прогнозам, составит 7,2% с 2023 по 2030 год.
За рубежом уже существуют направления специальной подготовки медиков этого профиля, например в Амстердамском свободном университете. В России же пока отдельной специальности по этому профилю не существует, однако схожими компетенциями можно овладеть, если обучаться по направлениям «лечебное дело», «педиатрия» и другим медицинским специальностям.
Тканевый инженер
Тканевая инженерия — медицинская дисциплина, которая возникла в результате развития технологий по созданию разнообразных биоматериалов: искусственных органов, клеток и других частей тела. Основная задача тканевого инженера — подобрать биокомпоненты и адаптировать технические процессы так, чтобы в результате получился желаемый результат (определенный вид ткани или даже орган). В перспективе это открывает невероятные возможности: людям больше не придется дожидаться донорских органов, а утерянные части тела можно будет заменить настоящими, органическими протезами, будто никакой травмы раньше не было. Кроме того, возможность выращивать сердце и легкие позволит ученым проводить более качественные исследования в поисках новых лекарственных и медицинских препаратов.
И несмотря на то что тканевая инженерия поднимает некоторые этические дилеммы (по сути, с ее помощью можно клонировать людей), некоторые разработки, которые удалось получить в рамках дисциплины, уже получили одобрение. Самые известные примеры — искусственная кожа и хрящи (важно отметить, что их применение у людей по-прежнему ограничено).
На первый взгляд может показаться, что тканевая инженерия мало чем отличается от того, что может предложить классическая имплантация, например кардиостимуляторы. Однако в ней есть неоспоримое преимущество: ткани, полученные методом инженерии, идеально подходят будущему носителю. Это означает, что они восстанавливают не только физические и механические, но и биологические функции организма.
Сложность процесса создания тканей заключается в том, что клетки нашего организма не существуют в вакууме: их окружает так называемый внеклеточный матрикс. Через него молекулы передают сигналы друг другу, а также считывают информацию из окружающей среды. Каждый сигнал, пропущенный через эту систему, запускает цепочку реакций, которая и определяет, что случится с клеткой. Задача инженеров — понять, как работает эта сложная структура, чтобы воссоздать схожие процессы вне живого организма для дальнейшего использования.
На сегодняшний момент тканевая инженерия находится на начальных этапах развития: необходимо больше исследований, чтобы заложить научный базис дисциплины. Однако некоторые университеты за рубежом уже предлагают возможность углубленно изучить это направление медицинских наук. В России же это направление до сих пор не выделилось в самостоятельную дисциплину, однако изучать и проводить эксперименты в этой области можно, если получить базовое медицинское образование.
Богрянова Мария