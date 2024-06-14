Тканевые инженеры и специалисты по биоэтике: необычные новые специальности в медицине

Для того чтобы понять тонкости реакций отдельного человека, эксперты персонифицированной медицины анализируют биомаркеры человека. Традиционно к этим показателям относят результаты лабораторных анализов, а также клинические показатели (пульс, артериальное давление и т. д. ). Однако с развитием медицины к биомаркерам стали относить геномные и молекулярно-генетические маркеры: эксперты персонифицированной медицины зачастую анализируют ДНК пациентов в ходе работы, чтобы выявить особенности, которые могут сказаться на течении заболевания, а также подобрать наиболее подходящий каждому конкретному пациенту препарат. Другими словами, врачи, которые практикуют персонифицированный подход, обладают не только базовыми знаниями о том, как толковать основные показатели организма, но и разбираются в генетических тестах и могут корректно их интерпретировать. А учитывая то, что генетические тесты с каждым годом становятся все дешевле, персонифицированная медицина становится все доступнее.