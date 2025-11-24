ČTK: МИД Чехии призвал граждан республики покинуть Венесуэлу

«Вслед за предупреждением Федерального управления гражданской авиации США (FAA) большинство авиакомпаний отменили рейсы в Каракас и из него в связи с усилением военной активности в регионе. Мы рекомендуем гражданам Чешской республики как можно быстрее покинуть территорию Венесуэлы, используя любые доступные возможности», — привело агентство выдержку из соответствующего документа внешнеполитического ведомства.