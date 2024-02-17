Тише едешь. Эндокринолог раскрыл опасности быстрого похудения

По словам нашего эксперта, если худеть быстрыми темпами, можно нажить себе массу проблем со здоровьем: главным образом, со связками (отсюда — опущение почек и других внутренних органов) и с мышцами (ведь жир уходит в последнюю очередь, а в первую очередь истощается мышечная ткань, плюс уходят запасы жидкости из организма). К тому же чем быстрее и сильнее худеет человек, тем скорее и заметнее обвисают его ткани, а похудевший бегемот, как говорится, еще не трепетная лань. Есть и другое негативное последствие: чем быстрее и значительнее происходила потеря веса, тем быстрее будет его возвращение. Чтобы закрепить результат похудения, терять килограммы нужно медленно. Исследования показывают, что идеальная скорость этого процесса — терять не более 0,5−1 кг в неделю.
А надо ли вам худеть?
Зайдите в любую соцсеть и посмотрите, как реагируют люди на фото моделей (как стандартных, так и плюс-сайз), и вы убедитесь, что представление об идеальном весе у всех разное. Кто-то уверен, что «мужики не собаки и на кости не бросаются», и восхищаются дамами в теле (с размером не меньше L), утверждая, что именно это и есть идеальный вес. Кому-то по душе стандартный размер М. А другие и в своем XS кажутся себе недостаточно стройными.
Конечно, о вкусах не спорят, но есть определенные нормы, прописанные ВОЗ, которые предлагают ориентироваться на индекс массы тела (ИМТ). Это — величина, позволяющая оценить степень соответствия массы человека и его роста, чтобы косвенно судить о том, является ли его вес недостаточным, нормальным или избыточным.
ИМТ= вес (кг) / рост (м) во второй степени (в квадрате).
Каждый может вычислить свой индекс массы тела самостоятельно и сравнить с нормами:
· недостаточный вес: ИМТ менее 18,5.
· нормальный вес: ИМТ от 18,5 до 24,9.
· избыточный вес: ИМТ от 25 до 29,9.
· ожирение: ИМТ от 30 и выше.
Однако определение ИМТ для того, чтобы разобраться с весом, подходит не всем, например, он неприменим для спортсменов — за счет большой мышечной массы этот индекс у них будет выше нормы, хотя лишнего веса и ожирения у таких людей и в помине нет.
Что влияет на скорость похудения.
По словам нашего эксперта то, как быстро мы будем терять вес, зависит от множества факторов. Главные из них, это:
— возраст. Тут, понятное дело, обратная пропорция: чем мы старше, тем труднее сбросить вес. Причина — в возрастном замедлении обмена веществ. Придется заручиться терпением и выдержкой.
— изначальная масса тела. Потеря веса будет более значительной у тех, кому, как говорится, есть, что терять. Чем больше было у человека исходного лишнего веса, тем значительнее окажется результат на первых этапах похудения;
— стаж ношения на себе лишних килограммов. Если вы не помните себя стройными, и со школы отличались крупными формами, то похудение займет у вас больший срок, чем у того, кто поправился совсем недавно.
— сидячий образ жизни. Те, кто много двигается, разгоняет свой метаболизм, и худеют скорее, чем те, кто полагается исключительно на диету. 10 000 шагов — это ежедневный минимум, но если нет времени, то вместо ходьбы можно сделать 100 приседаний с подъемом на носки. Это не только нагрузка, но и улучшение кровообращения, и лимфодренаж.
— нехватка воды. Чтобы избежать появления отеков, пейте как минимум по 20−30 мл чистой питьевой воды на 1 кг нормального веса.
— низкокалорийное и несбалансированное питание. Худеть надо через насыщение, а не через голод. Надо создавать лишь небольшой дефицит калорий. Иначе напуганный лишениями организм будет отчаянно запасать, а не терять вес. Также неправильно исключать из рациона белок и не следить за потреблением углеводов (в частности, вроде бы полезных фруктов). Белок важен для поддержания мышечной массы, а при его дефиците возникает тяга к сладкому, появляются отеки, снижается качество тела. Поэтому даже на диете надо съедать как минимум 1,5 г белка на 1 кг веса.
Избыток углеводов ведет к инсулинорезистентности, а та — к лишнему весу. Поэтому даже полезных фруктов много есть нельзя.
— недосып. Во время сна вырабатывается гормон роста, помогающий нам худеть, а при хроническом недосыпе повышается уровень гормона стресса кортизола, от которого повышается уровень глюкозы, что тоже влияет на аппетит и пищевое поведение. Поэтому очень важно выровнять график сна и режим дня.