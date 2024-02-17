Тише едешь. Эндокринолог раскрыл опасности быстрого похудения

По словам нашего эксперта, если худеть быстрыми темпами, можно нажить себе массу проблем со здоровьем: главным образом, со связками (отсюда — опущение почек и других внутренних органов) и с мышцами (ведь жир уходит в последнюю очередь, а в первую очередь истощается мышечная ткань, плюс уходят запасы жидкости из организма). К тому же чем быстрее и сильнее худеет человек, тем скорее и заметнее обвисают его ткани, а похудевший бегемот, как говорится, еще не трепетная лань. Есть и другое негативное последствие: чем быстрее и значительнее происходила потеря веса, тем быстрее будет его возвращение. Чтобы закрепить результат похудения, терять килограммы нужно медленно. Исследования показывают, что идеальная скорость этого процесса — терять не более 0,5−1 кг в неделю.