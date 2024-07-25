Тираннозавры оказались крупнее, чем полагали ученые. Их размеры пугают

Один из авторов исследования, доктор Джордан Мэллон, отметил, что представление о 15-тонном тираннозавре не только впечатляет, но и вызывает новые вопросы о том, как такие животные двигались и жили. Интересно и то, как динозавры в процессе эволюции достигли настолько больших размеров. Он подчеркнул, что мы не можем судить о реальных размерах тираннозавров всего по нескольким найденным окаменелым останкам.