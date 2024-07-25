Тираннозавры оказались крупнее, чем полагали ученые. Их размеры пугают

Тираннозавр рекс, один из самых известных и устрашающих динозавров, мог быть значительно крупнее, чем считалось ранее. Согласно новому исследованию, проведенному учеными из Лондонского университета королевы Марии и Канадского музея природы в Оттаве, этот хищник мог достигать около 15 м в длину и весить 15 т. Это на 70% больше предыдущих оценок. Об этом сообщает Independent.
Исследователи использовали компьютерное моделирование, чтобы оценить максимальный размер динозавров, взяв за основу тираннозавра рекс. Они учитывали такие показатели, как численность популяции, скорость роста, продолжительность жизни и многое другое.
Компьютерные модели показали, что самая крупная особь тираннозавра рекс могла быть на 70% массивнее известных экземпляров. Если это так, то вес динозавра мог достигать до 15 т, что значительно превышает текущие оценки в 8,8 т. Кроме того, длина динозавра могла быть на 25% больше, достигая 15 м вместо 12. Для сравнения, слон в среднем весит 4,5 т.
Один из авторов исследования, доктор Джордан Мэллон, отметил, что представление о 15-тонном тираннозавре не только впечатляет, но и вызывает новые вопросы о том, как такие животные двигались и жили. Интересно и то, как динозавры в процессе эволюции достигли настолько больших размеров. Он подчеркнул, что мы не можем судить о реальных размерах тираннозавров всего по нескольким найденным окаменелым останкам.
Помимо этого, тираннозавр рекс мог обладать зубами, покрытыми железом, что помогало ему разрывать добычу. На это ученых навело еще одно недавнее открытие: оказалось, что зубы комодских драконов имеют железное покрытие, которое помогает зубам не изнашиваться и всегда оставаться острыми, как бритва. Исследователи хотят использовать это сходство, чтобы узнать больше о том, как питались плотоядные динозавры.