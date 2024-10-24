Типичный интроверт: в Чите нашли пропавшего на 8 дней журналиста

Восемь дней сотрудники полиции искали пропавшего читинского журналиста, социолога и спортивного комментатора Владимира Свечникова. 22 октября управление МВД по Забайкальскому краю сообщило журналистам издания «Чита.ру», что мужчина наконец нашелся. Все это время Свечников находился у себя в гараже, где установил палатку, чтобы побыть наедине с собой.