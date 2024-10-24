Типичный интроверт: в Чите нашли пропавшего на 8 дней журналиста

Восемь дней сотрудники полиции искали пропавшего читинского журналиста, социолога и спортивного комментатора Владимира Свечникова. 22 октября управление МВД по Забайкальскому краю сообщило журналистам издания «Чита.ру», что мужчина наконец нашелся. Все это время Свечников находился у себя в гараже, где установил палатку, чтобы побыть наедине с собой.
14 октября мужчина не вернулся домой и все это время не выходил на связь. О его исчезновении заявила мама.
Известно, что мужчина просто устал и хотел побыть в одиночестве, а гараж идеально подходил для этой цели. Настораживает лишь то, что перед своим внезапным «отпуском» Свечников не сообщил родственникам или коллегам о своем намерении сделать перерыв.
Вероятно, работа и другие факторы могли повлиять на психическое состояние мужчины. В конце-концов, всем нам периодически нужно отдохнуть.
В социальных сетях у Свечникова указано, что с 2005 года он работает спортивным комментатором на «Радио Сибирь», и с 2021 года является самозанятым сотрудником, как он сам отметил, «ни там, ни тут».
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