Типичным российским авиапассажиром оказалась 47-летняя женщина

Благодаря статистике мы узнаем много любопытного. Например, что средняя зарплата в России — 73 тысячи рублей. Или что среднему россиянину 40,4 года. И если ему хочется дешевой жизни, то лучше переезжать в Ингушетию или какой-нибудь крошечный городок в средней полосе России, например, в Чувашии или Мордовии. А что насчет путешествий? Как часто средний россиянин выбирается за пределы своего населенного пункта и сколько на это тратит? Недавно такую статистику собрал сервис путешествий Туту. И вот что получилось.