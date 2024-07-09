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Типичным российским авиапассажиром оказалась 47-летняя женщина

Составлен портрет типичного российского туриста.

Источник: Аргументы и факты

Благодаря статистике мы узнаем много любопытного. Например, что средняя зарплата в России — 73 тысячи рублей. Или что среднему россиянину 40,4 года. И если ему хочется дешевой жизни, то лучше переезжать в Ингушетию или какой-нибудь крошечный городок в средней полосе России, например, в Чувашии или Мордовии. А что насчет путешествий? Как часто средний россиянин выбирается за пределы своего населенного пункта и сколько на это тратит? Недавно такую статистику собрал сервис путешествий Туту. И вот что получилось.

Типичного авиапассажира в России зовут Елена, ей 47 лет. Она предпочитает летать в июле и августе, а за год в среднем тратит на авиабилеты 64 тысячи рублей. Планируя путешествие в летние месяцы, Елена покупает авиабилеты экономкласса за 25 дней с вылетом в пятницу или субботу. Обычно она летает на самолете с партнером или одна, реже с детьми.

Планируя поездку, Елена предпочитает избавляться от рисков — фиксирует цену билета, чтобы не переплатить, если она вырастет. Также Елена иногда покупает билеты с возможностью полного возврата стоимости на случай, если поездку придется перенести.

Типичный пассажир поезда в России — мужчина по имени Александр. Ему 40 лет, и он тоже предпочитает путешествовать летом, в июле и августе. Билеты приобретает в среднем за 20−22 дня до поездки.

Чаще всего Александр покупает билеты в будние дни, а отправляется в поездку в пятницу или воскресенье. Обычно он путешествует один или с партнером. Реже — с детьми.

Перед покупкой ж/д-билета Александр смотрит отзывы и рейтинги поездов, а также календарь цен — чтобы купить билет подешевле. Иногда он заранее оформляет билет на поезд и оплачивает его позже.