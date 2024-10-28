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Тимоти Шаламе пришел на конкурс своих двойников. Видео

В Нью-Йорке проходил конкурс двойников Тимоти Шаламе. Каково было удивление фанатов, когда мероприятие посетил сам актер.

Кристина Корчанова
Автор ВФокусе Mail

27 октября в нью-йоркском Вашингтон-Сквер-парке (США) проходил конкурс двойников Тимоти Шаламе. Помимо участников, невероятно похожих на звезду, мероприятие также посетил сам Шаламе.

Когда конкурс было в самом разгаре, человек в бейсболке и черной маске незаметно прошёл к двум участникам. Сняв их, со всех сторон посыпались восхищенные визги, ведь оказалось, что это не кто иной, как сам виновник мероприятия.

Шаламе фотографировался и обнимался со своими двойниками, однако в скором времени ситуация начала становиться неконтролируемой, поэтому актер покинул конкурс, а полиция приказала группе участников незамедлительно разойтись, оштрафовав при этом организаторов на $500 (~ 49 тыс рублей) за «несанкционированный конкурс».

Тем не менее этот инцидент не помешал выбрать победителя. Им стал 21-летний Майлз Митчелл, получивший денежный приз в размере $50 (~ 4900 рублей).

Ранее рассказывали, что в Нью-Йорке прошел 34-й парад собак в костюмах.