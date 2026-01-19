Тимошенко заявила, что не может внести за себя залог

По словам Тимошенко, после предыдущего заседания суда 16 января ей заблокировали счета на 72 часа. Она утверждает, что таким образом ей хотят помешать внести залог до установленного судом срока — среды, 21 января. Если политик не внесет деньги до этой даты, ей могут изменить меру пресечения на арест.