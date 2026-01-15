Тимошенко с трибуны Рады заявила, что Украиной управляют из-за границы

В частности, она заявила, что ее партия в парламенте будет бороться с законопроектами, нарушающими суверенитет страны, и положит конец управлению страной извне. «Мы также не пропустим любой ценой ни одного законопроекта в этом парламенте, который разрушает суверенитет страны. Управлению Украиной извне будет положен конец раз и навсегда», — сказала она.