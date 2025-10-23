Time: Трамп пригрозил Израилю утратой поддержки США при аннексии Иордана

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в интервью газете Time заявил, что Израиль утратит поддержку Вашингтона, если попытается аннексировать Западный берег реки Иордан.
По словам американского лидера, он пообещал арабским странам, что аннексии этой территории со стороны Израиля не произойдет.
«Этого не произойдет, потому что я дал слово арабским странам. Если это случится, Израиль лишится всей поддержки со стороны Соединенных Штатов», — заверил Трамп.
Ранее газета The New York Times со ссылкой на источники писала, что Белый дом опасается попытки израильского премьера Биньямина Нетаньяху выйти из мирного соглашения по Газе.
Напомним, Трамп также пригрозил уничтожить ХАМАС, если палестинское движение нарушит сделку по Газе.