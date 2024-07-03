Тимати рассказал, почему оставил сцену

По словам музыканта, он хочет, чтобы дочь Алиса запомнила его как отца, который «учил ее серфингу и был на всех ее отчетных концертах, праздниках или просто гулял с ней в парке», а не на сцене или в телевизоре. Также Тимати отметил, что выбрал «пройти большую внутреннюю трансформацию, чтобы поменять кардинально все в своей жизни», а не гнаться за трендами и молодиться. Исполнитель решил превратить музыку в хобби и посвятить себя семье, бизнесу и спорту.