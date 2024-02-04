Тим Бёртон снимет ремейк научно-фантастического хита 1950-х годов

Сюжет оригинальной ленты разворачивается вокруг богатой наследницы Нэнси Арчер, которая сталкивается с серьезными проблемами в семейной жизни и алкоголизмом. Однажды она встречается с инопланетянином, после контакта с которым вырастает до гигантских размеров. И без того непростая жизнь сулит стать еще более сложной после встречи с представителем внеземной расы.
Новый фильм Тима Бёртона станет переосмыслением научно-фантастического хита 1950-х годов. Сценарий напишет писательница и бывший телевизионный критик Гиллиан Флинн, которая участвовала в создании «Исчезнувшей» и «Острых предметов». Режиссер также займется продюсированием фильма вместе с Эндрю Миттманом и Томми Харпером.
Остальные подробности предстоящей ленты, в том числе актерский состав и дата выхода, пока неизвестны.
Оригинальный фильм «Атака 50-футовой женщины» снял режиссер Нэйтан Юран («Первые люди на Луне», «Закон и порядок» и «Седьмое путешествие Синдбада»). Главные роли в проекте исполнили Эллисон Хэйес («Неприкасаемые») и Уильям Хадсон («Разыскивается живым или мертвым»).
Одной из последних работ Тима Бёртона стал сериал «Уэнсдэй», где кинематографист выступил в качестве режиссера и исполнительного продюсера. Проект вышел на экраны в 2022 году и приобрел большую популярность в мире. Только за две недели с момента премьеры «Уэнсдэй» набрал 752,5 млн часов просмотров, что позволило ему получить звание одного из самых популярных сериалов Netflix.