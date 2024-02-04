Тим Бёртон снимет ремейк научно-фантастического хита 1950-х годов

Сюжет оригинальной ленты разворачивается вокруг богатой наследницы Нэнси Арчер, которая сталкивается с серьезными проблемами в семейной жизни и алкоголизмом. Однажды она встречается с инопланетянином, после контакта с которым вырастает до гигантских размеров. И без того непростая жизнь сулит стать еще более сложной после встречи с представителем внеземной расы.