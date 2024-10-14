Тим Бёртон и Моника Беллуччи покорили всех на кинофестивале в Лионе

В минувшие выходные в Лионе на востоке Франции состоялось открытие 16-го кинофестиваля имени братьев Люмьер. Мероприятие посетили многие знаменитости, в том числе Ванесса Паради и Бенисио Дель Торо, но главными звездами вечера стали Моника Беллуччи и Тим Бёртон.
Звезда фильма «Малена» впервые за долгое время вышла на красную ковровую дорожку не в черном образе. Актриса, недавно отметившая 60-летний юбилей, появилась в облегающем коричневом платье в пол с открытыми плечами и черных босоножках с клатчем в тон платью и ювелирных украшениях. 66-летний американский кинорежиссер предпочел не отходить от классики и пришел в черном костюме с галстуком и синей рубашке. По традиции, влюбленные позировали фотографам, держась за руки.
Кинофестиваль братьев Люмьер проводится в октябре в Лионе ежегодно с 2009 года. Смотр посвящен классическому кино, в рамках него проводят ретроспективные показы классических фильмов, их отреставрированных версий, а также организуют тематические ретроспективы.
Кинофестиваль имени братьев Люмьер имеет для Моники Беллуччи и Тима Бёртона большое значение, так как там зародились их чувства в 2022 году. Актриса вручила режиссеру «Сонной лощины» и «Битлджуса» почетную награду смотра за вклад в мировой кинематограф.
О том, что роман актрисы и кинорежиссера начался именно в Лионе, сообщил журнал Paris Match в феврале 2023 года. Он же поставил на обложку одного из номеров снимок папарацци, на котором Беллуччи и Бёртон гуляли по Парижу. В июне Беллуччи дала интервью журналу Elle France, где подтвердила роман с режиссером и заявила о своей любви к нему.
С тех пор звездная пара часто появляется на светских мероприятиях. Последний раз знаменитости посетили премьеру документального фильма «Мария Каллас. Воспоминания в письмах» (Maria Callas: Letters and Memoirs) на 72-м кинофестивале в Сан-Себястьяне в конце сентября. Картина посвящена одноименной театральной постановке, в которой Беллуччи сыграла знаменитую оперную диву.