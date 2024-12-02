Тим Бертон высказался о новом возможном сотрудничестве с Джонни Деппом

За свою карьеру Депп принял участие в восьми проектах Бертона: снялся в картинах «Эдвард Руки-ножницы», «Эд Вуд», «Сонная лощина», «Чарли и шоколадная фабрика», «Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит», «Алиса в Стране чудес» и «Мрачные тени», а также озвучил главного героя в мультфильме «Труп невесты».