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Тиктокер из Китая снимает фантастически красивые пейзажи

Они выглядят как ожившие кадры из мультфильмов Миядзаки.

Ролики тиктокера под ником juleko_o набирают сотни миллионов просмотров, хотя длятся всего несколько секунд. Все дело в невероятной красоте пейзажа, по поводу которой комментаторы без конца спорят: неужели это правда реальный мир?

Некоторые пишут, что видео автора обработано, кто-то считает, что его частично дорисовал искусственный интеллект. Но есть и те, кто узнает места в кадре: китайские луга Налати, монгольские степи Хулун-Буир или Национальный парк в Чжанцзяцзе.

В одном пользователи сходятся единогласно: ролики действительно очень красивые — даже ливневые стоки у автора выглядят завораживающе. Комментаторы пишут, что пейзажи на видео напоминают им компьютерные игры, мультфильмы Миядзаки и собственные сны: «Если рай, то такой».

Если эти видеоролики вдохновят вас на путешествие, то советуем посмотреть подборку с самыми красивыми местами в мире.

Георгий Мазуркевич