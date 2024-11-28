TikTok запретит подросткам пользоваться бьюти-фильтрами

Сообщается, что запрет коснется исключительно тех фильтров, что изменяют черты лица так, как это не может сделать макияж. При этом другие фильтры, которые, например, рисуют собачьи носы и кошачьи ушки, будут разрешены всем пользователям вне зависимости от возраста.