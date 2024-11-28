TikTok запретит подросткам пользоваться бьюти-фильтрами

Видео-платформа TikTok запретит подросткам до 18 лет пользоваться бьюти-фильтрами, которые искусственно увеличивают глаза и губы, а также выравнивают или изменяют тон кожи. Компания объявила об изменениях во время форума по безопасности в своей европейской штаб-квартире в Дублине (Ирландия). Ситуацию осветил The Guardian.
Сообщается, что запрет коснется исключительно тех фильтров, что изменяют черты лица так, как это не может сделать макияж. При этом другие фильтры, которые, например, рисуют собачьи носы и кошачьи ушки, будут разрешены всем пользователям вне зависимости от возраста.
Известно, что решение сочли необходимым, так как эксперты опасаются за ментальное здоровье детей. По их мнению, бьюти-фильтры, кардинально меняющие внешность, могут привести к тому, что подростки, чрезмерно идеализировавшие свой образ в сети, способны негативно относиться к своей реальной внешности.
Однако специалисты отмечают, что эффективность ограничений будет зависеть от того, будут ли пользователи указывать настоящий возраст.
На форуме также обсудили ужесточение системы блокировки пользователей моложе 13 лет. До конца 2024 будет запущено тестирование новых автоматизированных систем для обнаружения людей, нарушающих возрастные ограничения. В настоящее время ведется удаление более 20 млн аккаунтов несовершенных пользователей по всему миру.
Ричард Коллард, заместитель руководителя благотворительной организации по политике безопасности детей в Интернете, поощрил эти усилия и призвал другие сайты и соцсети активизировать усилия для поиска эффективных способов оценки возраста пользователей.
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