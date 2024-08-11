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TikTok за несколько минут может ухудшить психическое состояние

Негативный эффект наблюдается среди женщин.

Источник: Freepik

Ученые из Университета Чарльза Стерта (Австралия) установили, что всего лишь семь минут просмотра видео в TikTok может ухудшить восприятие собственного тела у женщин. Исследование опубликовано в журнале Plos One.

Ученые провели эксперимент с участием 273 женщин в возрасте от 18 до 28 лет. Испытуемых разделили на две группы. Первая смотрела видео с тренировками и и советами по снижению веса, а вторая — нейтральные ролики о природе, кулинарии и животных. Каждый сеанс длился около 7−8 минут.

Затем участницам задали вопросы об их психическом состоянии. Анализ результатов показал, что в обеих группах у женщин наблюдалось ухудшение восприятия собственного тела. Причем у тех, кто смотрел видео о похудении и тренировках, негативное воздействие было особенно сильным.

Ученые предлагают уменьшить в TikTok количество контента, связанного с анорексией и прочими расстройствами пищевого поведения. Такие меры могут помочь предотвратить появление у женщин психических заболеваний.

Ранее эксперты рассказали, почему люди зависимы от трендов в Сети.

Анна Морозова