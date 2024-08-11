TikTok за несколько минут может ухудшить психическое состояние

Ученые провели эксперимент с участием 273 женщин в возрасте от 18 до 28 лет. Испытуемых разделили на две группы. Первая смотрела видео с тренировками и и советами по снижению веса, а вторая — нейтральные ролики о природе, кулинарии и животных. Каждый сеанс длился около 7−8 минут.