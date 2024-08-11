TikTok за несколько минут может ухудшить психическое состояние

Ученые из Университета Чарльза Стерта (Австралия) установили, что всего лишь семь минут просмотра видео в TikTok может ухудшить восприятие собственного тела у женщин. Исследование опубликовано в журнале Plos One.
Ученые провели эксперимент с участием 273 женщин в возрасте от 18 до 28 лет. Испытуемых разделили на две группы. Первая смотрела видео с тренировками и и советами по снижению веса, а вторая — нейтральные ролики о природе, кулинарии и животных. Каждый сеанс длился около 7−8 минут.
Затем участницам задали вопросы об их психическом состоянии. Анализ результатов показал, что в обеих группах у женщин наблюдалось ухудшение восприятия собственного тела. Причем у тех, кто смотрел видео о похудении и тренировках, негативное воздействие было особенно сильным.
Ученые предлагают уменьшить в TikTok количество контента, связанного с анорексией и прочими расстройствами пищевого поведения. Такие меры могут помочь предотвратить появление у женщин психических заболеваний.
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Анна Морозова