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TikTok удалил несколько аккаунтов Sputnik и RT

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Социальная сеть TikTok на фоне новых санкций США против российских СМИ удалила аккаунты Sputnik дальнего и ближнего зарубежья и аккаунт RT International.

Источник: РИА "Новости"

При попытке перехода на аккаунты, например, Sputnik Беларусь, Sputnik Serbia, Sputnik Afrique, Sputnik Africa и Sputnik Армения появляется надпись «Не удается найти данный аккаунт».

Четвертого сентября американский Минфин объявил о санкциях в отношении главного редактора медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргариты Симоньян и нескольких топ-менеджеров телеканала. Госдепартамент, со своей стороны, ужесточил условия работы медиагруппы и ее дочерних предприятий, определив их статус как зарубежные миссии. В соответствии с законом, им потребуется уведомлять ведомство о работающем в США персонале и имуществе.

Кроме того, госсекретарь Энтони Блинкен обвинил RT в том, что тот якобы участвовал в тайных операциях по вмешательству в дела других стран и военных закупках. По словам координатора Центра глобального взаимодействия при Госдепе Джеймса Рубина, новые санкции против RT стали самыми строгими из возможных.

Американские власти также объявили о новой политике, ограничивающей выдачу виз людям, которых Вашингтон считает якобы действующими от лица «поддерживаемых Кремлем» СМИ. Но кого именно касаются эти ограничения, в Госдепе не уточнили. Как заявили в ведомстве, они направлены не против отдельных российских журналистов, а против сотрудников попавших под рестрикции организаций, которые «занимались незаконной деятельностью».

Наряду с этим власти США предъявили сотрудникам RT Константину Калашникову и Елене Афанасьевой обвинения в сговоре с целью отмывания денег и нарушении закона о регистрации иностранных агентов (FARA).

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова пообещала, что Москва разработает ответные меры. Министр иностранных дел Сергей Лавров, комментируя эти санкции, назвал действия США тоталитаризмом в чистом виде.