TikTok удалил несколько аккаунтов Sputnik и RT

Американские власти также объявили о новой политике, ограничивающей выдачу виз людям, которых Вашингтон считает якобы действующими от лица «поддерживаемых Кремлем» СМИ. Но кого именно касаются эти ограничения, в Госдепе не уточнили. Как заявили в ведомстве, они направлены не против отдельных российских журналистов, а против сотрудников попавших под рестрикции организаций, которые «занимались незаконной деятельностью».