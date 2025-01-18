TikTok прекратит работу в США 19 января без «четких гарантий» администрации США

«Опубликованные сегодня заявления Белого дома и министерства юстиции не были достаточно ясными и не содержали гарантий для поставщиков услуг, чья работа необходима для того, чтобы TikTok оставался доступен для более чем 170 млн американцев. Если администрация Байдена не выступит немедленно с четким заявлением, которое устроит основных поставщиков услуг и гарантирует неисполнение [закона], TikTok будет вынужден прекратить работу 19 января», — говорится в заявлении, размещенном на странице TikTok в X.