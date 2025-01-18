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TikTok прекратит работу в США 19 января без «четких гарантий» администрации США

НЬЮ-ЙОРК, 18 января. /ТАСС/. Оператор сервиса создания и просмотра коротких видео TikTok заявил в пятницу, что прекратит работать в США 19 января, если не получит от уходящей администрации президента Джо Байдена четких гарантий того, что вступающий в силу запрет не приведет к штрафам для технологических партнеров компании.

Источник: Reuters

«Опубликованные сегодня заявления Белого дома и министерства юстиции не были достаточно ясными и не содержали гарантий для поставщиков услуг, чья работа необходима для того, чтобы TikTok оставался доступен для более чем 170 млн американцев. Если администрация Байдена не выступит немедленно с четким заявлением, которое устроит основных поставщиков услуг и гарантирует неисполнение [закона], TikTok будет вынужден прекратить работу 19 января», — говорится в заявлении, размещенном на странице TikTok в X.

Американское законодательство теоретически позволяет сохранить доступ к TikTok в США пользователям, которые скачали и установили приложение до 19 января. Однако магазины приложений и хостинг-провайдеры могут «оказаться на крючке», если продолжат предоставлять услуги TikTok, отмечает телекомпания ABC. Минюст будет вправе взыскивать с них штрафы размером до $5 тыс. за одного пользователя.

Как заявила в пятницу пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, по мнению Байдена, сервис TikTok «должен быть и далее доступен американцам, но находясь в американской собственности или той, при которой учитываются опасения в сфере национальной безопасности, изложенные Конгрессом» при подготовке закона. Согласно этому закону, подписанному Байденом в апреле 2024 года, компания ByteDance, которой принадлежит TikTok, должна продать сервис, в противном случае 19 января может последовать его запрет в США.

20 января состоится инаугурация избранного президента США Дональда Трампа. Он 17 января пообещал принять решение относительно дальнейшей судьбы TikTok в ближайшее время. Республиканец ранее говорил, что «тепло относится» к этой платформе, поскольку голоса ее пользователей из числа молодых американцев поспособствовали его победе на выборах главы государства в ноябре 2024 года.

Ранее пресс-секретарь посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй в комментарии для ТАСС сравнил с грабежом ситуацию вокруг возможного запрета TikTok в США.