TikTok начал уведомлять пользователей в США о блокировке сервиса с 19 января

При входе в приложение в США на экране устройства всплывает предупреждение от сервиса. «Мы сожалеем, что с 19 января вступает в силу закон, запрещающий TikTok и вынуждающий нас временно отключить доступ к нашим сервисам. Мы работаем над тем, чтобы восстановить работу нашего сервиса в США как можно скорее, и мы ценим вашу поддержку», — говорится в сообщении. Вместе с тем после нажатия пропуска уведомления сервис продолжает работать в штатном режиме.
Как заявили в пятницу в TikTok, платформа прекратит свою работу в США 19 января, если не получит от уходящей администрации Джо Байдена четких гарантий того, что запрет не приведет к штрафам для технологических партнеров компании-оператора. Как поясняла телекомпания ABC, магазины приложений и хостинг-провайдеры после вступления запрета в силу могут «оказаться на крючке», если продолжат предоставлять услуги TikTok. Минюст будет вправе взыскивать с них штрафы размером до $5 тыс. за каждого пользователя. Аудитория платформы в США насчитывает 170 млн пользователей.
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявляла, что, по мнению президента Байдена, сервис TikTok «должен быть и далее доступен американцам, но находясь в американской собственности или той, при которой учитываются опасения в сфере национальной безопасности, изложенные Конгрессом» при подготовке закона. Согласно этому акту, подписанному Байденом в апреле 2024 года, китайская компания ByteDance, которой принадлежит TikTok, должна продать сервис компании из США до 19 января, чтобы избежать запрета.
Приостановка работы сервиса в США может оказаться кратковременной. Избранный президент США Дональд Трамп в субботу заявил в интервью телекомпании NBC, что склоняется к отсрочке запрета TikTok на 90 дней сразу после инаугурации 20 января. Ранее предложение о покупке американских активов сервиса сделала некоммерческая организация Project Liberty, принадлежащая миллиардеру Фрэнку Маккорту. В списке потенциальных покупателей СМИ называли и Илона Маска. Предложение ByteDance о слиянии с TikTok сделала американская компания Perplexity AI, занимающаяся разработкой технологий искусственного интеллекта, сообщил в субботу телеканал CNBC.