Тихоходка признана единственным существом, которому не страшен микропластик

Пластик повсюду
Микропластик — твердые частицы полимерных материалов размером меньше 5 миллиметров — находят буквально везде: в почве, в воздухе, в растениях, в организмах животных, в человеческой плаценте. Большой объем производимого в мире пластика в виде мусора попадает также в воды Мирового океана, где деградирует до микрочастиц и оказывается внутри морских обитателей.
Чаще всего речь идет о частицах полистирола. Как показывают исследования, полистирольный микропластик наносит огромный вред морским беспозвоночным — попадая внутрь их организма, частицы механически повреждают пищеварительный тракт, негативно сказываются на выживаемости, размножении и росте, в целом снижают разнообразие морской фауны.
Однако как выяснили бразильские морские биологи и зоологи, статья которых опубликована в журнале PeerJ Life and Environment, существует единственный вид микроскопических существ, которому все это не грозит, — тихоходки. Они микропластик просто не глотают, чем еще раз подтверждают свою репутацию самых живучих существ на планете.
Как проводили исследование
Многочисленными экспериментами доказано, что эти крошечные беспозвоночные размером около миллиметра, которых еще называют водяными медведями, обладают сверхъестественной выживаемостью — им не страшны ни сильный мороз, ни кипяток, ни обезвоживание, ни космическое безвоздушное пространство, ни высокая радиация. Похоже, тихоходки готовы к любой природной катастрофе.
Еще одна скрытая суперспособность водяных медведей была обнаружена, когда ученые во время отлива собрали образцы микроскопических беспозвоночных из мелководных отложений песчаного пляжа на северо-восточном побережье Бразилии. В образцах было найдено свыше 5600 различных крошечных живых организмов — нематоды, разные виды червей, креветки, клещи, ракообразные и их личинки, а также тихоходки.
Всех этих существ поместили в аквариумы, где была воссоздана их естественная среда обитания. При этом на дне каждого аквариума в осадочные отложения было добавлено по 100 граммов флуоресцентного полистирольного микропластика, что позволяло отследить, попадают ли частицы в организмы крошечных существ.
Как тихоходка защищена от пластика
Оказалось, что микропластик проглатывают все обитатели аквариумов, кроме тихоходок. Ученые считают, что это связано с особенностями строения их ротового органа — он представляет собой трубку с парой острых «стилетов», служащих для того, чтобы прокалывать оболочки клеток мхов и водорослей, которыми питаются тихоходки. После прокалывания тихоходка просто высасывает содержимое клетки, а не заглатывает добычу целиком.