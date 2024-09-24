Тихоходка признана единственным существом, которому не страшен микропластик

Оказалось, что микропластик проглатывают все обитатели аквариумов, кроме тихоходок. Ученые считают, что это связано с особенностями строения их ротового органа — он представляет собой трубку с парой острых «стилетов», служащих для того, чтобы прокалывать оболочки клеток мхов и водорослей, которыми питаются тихоходки. После прокалывания тихоходка просто высасывает содержимое клетки, а не заглатывает добычу целиком.