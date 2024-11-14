Тихо и спокойно: как тишина стала новым стилем жизни

Тишину можно совмещать с общением. Так, например, в Японии есть несколько кофеен, в которых не разговаривают. В основном там работают люди с нарушениями слуха. В заведении царит спокойная атмосфера, не слышно разговоров; посетители используют язык жестов, рукописный ввод и указательный жест, чтобы заказать еду.