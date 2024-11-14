Тихо и спокойно: как тишина стала новым стилем жизни

Шумовое загрязнение — это раздражающий шум антропогенного происхождения, который нарушает привычную жизнедеятельность человека и животных. Чрезмерное воздействие шума может негативно сказаться на слухе, вызвать высокое кровяное давление, стресс и бессонницу.
По словам психолога Ольги Леманн, человек не приспособлен к такому большому количеству шума. Поэтому многие путешествуют в поисках тишины и пытаются создать ее дома.
В National Geographic рассказали, как современный мир борется с шумовым загрязнением.
Тихая культура
В социальной сети TikTok стала вирусным тихая ходьба. Молодые люди гуляют без наушников, не слушают подкасты, не смотрят видео и не говорят по телефону. Несмотря на насмешки старшего поколения, которое родилось до появления смартфонов, широкая популярность этого занятия показывает, как сильно современные люди нуждаются в отдыхе от шума.
Некоторые искатели тишины прибегают к более радикальным мерам. Так, например, Аарон Роджерс из Национальной футбольной лиги провел несколько дней в темноте и изоляции от мира и предлагает сделать это другим людям.
Эти переживания сенсорной депривации выходят за рамки слуховой сферы. Находясь в изоляции, человек занимается самопознанием и самоанализом.
По мнению Леманн, если такой эксперимент над собой для кого-то слишком сложен, нужно начать с малого. Например, на первом этапе хватит десяти минут пребывания в парке или музее без использования технологий. Также можно заняться йогой и медитацией.
Общение в тишине
Тишину можно совмещать с общением. Так, например, в Японии есть несколько кофеен, в которых не разговаривают. В основном там работают люди с нарушениями слуха. В заведении царит спокойная атмосфера, не слышно разговоров; посетители используют язык жестов, рукописный ввод и указательный жест, чтобы заказать еду.
В России есть экскурсия «Свидание в тишине», которая проходит в музее «В Тишине». Там проходят экскурсии в полной тишине, а перед началом участником выдают шумопоглощающие наушники.
Улучшение звукового ландшафта
Цифровая детоксикация и прогулки в тишине — это, конечно, хорошо, но недостаточно для больших городов. По данным всемирной организации здравоохранения, шумовое загрязнение ведущим фактором окружающей среды, вызывающим проблемы со здоровьем, уступая только загрязнению воздуха. Этот факт неудивителен, учитывая, что горожане постоянно подвергаются воздействию шума уровнем выше 85 децибел.
Основной проблемой шума в городе всегда был шум от автомобилей, поэтому люди все чаще выбирают электромобили, которые значительно тише других машин.
Зеленые насаждения также могут играть свою роль. Посадка деревьев вдоль автомагистралей снижает уровень шума на 12 децибел. А живые стены, такие как, например, фасад офисного здания в Дюссельдорфе в Германии с 30 000 растений — самый большой зелёный фасад в Европе, — поглощают шум и снижают температуру в городе.
Помимо прочего, особенно сильный шум создают самолеты. Особенно остро проблему ощущают люди, живущие недалеко от аэропортов. Российские ученые придумали, как решить проблему и уменьшить шум от авиалайнеров.