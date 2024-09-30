«Тихий отпуск» и хронослепота: как зумеры делают офисную культуру более человечной

За последний год 27-летний Джастин Онг, HR в крупной международной фирме, 10 раз путешествовал, не рассказывая об этом своему боссу. И речь идет не о поездках на уикенд: Джастин исследовал индийские леса, стрелял из лука в Казахстане, пересек Вьетнам. «Бывает трудно найти хороший Wi-Fi, иногда приходится просить друзей “повисеть” за тебя в zoom, — рассказал Джастин в интервью Straits Times. — Но мир такой интересный, во многих местах хочется задержаться подольше, чем на пару дней. Я не собираюсь мириться с 15-дневным оплачиваемым отпуском в год».
Представители Gen Z, которые уже в следующем году будут составлять почти треть кадрового рынка, действительно не хотят мириться с тем, что их не устраивает. Об экзальтированности зумеров буквально слагают легенды. В популярном аккаунте The Aussie Corporate в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) австралийские СЕО и топ-менеджеры обсудили, что вытворяли их юные сотрудники. Историй набралось много. Например, девушка, которая попросила пораньше закончить встречу, потому что хотела пойти в бассейн — в разгар рабочего дня. Или студент на оплачиваемой стажировке, стабильно приходивший в офис на два часа позже — он просто хотел высыпаться. Еще один молодой человек отказался идти на работу из-за похмелья и попросил перевести все совещания в онлайн. Зумеры курят вейп за компьютером, выходят в zoom из сауны, уезжают в отпуск и не возвращаются, саботируют слишком сложные и скучные задачи.
Но утверждение о том, что зумеры вообще не любят работать (zoomers don’t want to work — один из самых популярных запросов Google Trends), не соответствует реальности. Недавнее масштабное исследование Deloitte показало, что для 49% представителей поколения Z именно работа определяет их идентичность. И рынку приходится считаться с зумерами: представители поколения X близятся к пенсии, а миллениалы выгорают и переживают кризис среднего возраста. «Уверен, что в каждом коллективе должны быть представители поколения Z — это люди, которые через несколько лет станут вашими же клиентами. Именно поэтому так важно понимать их потребности», — считает Олег Герасимов, сооснователь девелоперской компании Avo.Business.
Юлия Скалецкая, HR-директор инвестиционной группы, добавляет, что зумеры помогают компаниям становиться более востребованными и актуальными, работать в новой реальности и перестраивать процессы — даже если ценности поколения Z кажутся противоречивыми.
Еще никто так не трансформировал офисную среду, как зумеры. Они не терпят то, то им не нравится, и заставляют работодателей меняться — в конечном итоге они создают лучшее, более осознанное общество.
Отношения со временем
Зумеры всегда опаздывают — это известный факт. По данным недавнего исследования IT-компании Meeting Canary, 47% представителей этого поколения считают, что прийти на рабочую встречу с опозданием на 5−10 минут равно прийти вовремя. В то же время 70% бумеров (то есть их родителей) считают это недопустимым.
Сами зумеры, конечно, противятся обвинениям в непунктуальности: многие утверждают, что дело в «хронослепоте». Этот диагноз (правда, не признанный ни одним регулятором) выражается в патологической неспособности правильно отслеживать и планировать время и может быть следствием СДВГ. Этот синдром действительно очень распространен среди молодых людей, а еще зумеров называют самым выгоревшим поколением из всех: их ранняя юность пришлась на пандемию и эпоху великой неопределенности.
Но эксперты считают, что дело не только в сложностях с концентрацией, а вечные опоздания зумеров могут быть важным звоночком для работодателя: возможно, три встречи в день стоило заменить парой емейлов?
С появлением зумеров у нас значительно сократилось количество планерок и летучек, которые для молодого поколения действительно скучны, приходить вовремя на них не хочется. Текущие вопросы перекочевали в чаты, и это оказалось гораздо удобнее и оперативнее, историю переписки всегда можно поднять.
Александра Клименко, основатель школы развития коммуникационных навыков Soft Skills Lab, добавляет, что зумеры саботируют сроки и тайминг на первый взгляд без причины, но все проще: это значит, что работа их не зажигает. Задача руководителя — помочь снова найти мотивацию.
Экологичное лидерство
«Практики псевдолидерства, такие как запугивание, манипуляции, газлайтинг, микроменеджмент с зумерами не сработают. СЕО или HR-директор, привыкшие к подобным стратегиям, будут вынуждены постоянно искать новых людей в команду», — уверена Полина Курач, соосновательница PR-агентства «Проще». То же исследование Deloitte показало, что для представителей Gen Z критически важно открытое, доверительное общение с руководителем, а главным качеством хорошего босса они называют эмпатию.
Зумеры не терпят самодурства и открыто против него протестуют. Так, 19-летняя продавщица Эссенс Гиббс, недовольная пренебрежительным отношением своего босса в магазине спортивной одежды, решила «отомстить ему добротой» и прославилась на весь Тик-Ток: Гиббс стала раздавать всем покупателям скидки и фирменные подарки.
«Зумерам не подходит жесткая коммуникация, которая идет сверху вниз и не предполагает равного общения, — комментирует Александра Клименко из Soft Skills Lab. — Для них совершенно нормально спросить босса, почему нужно выполнять ту или иную задачу, какой возможен карьерный трек». Полина Курач добавляет, что зумеры не первые, кто хотят иметь от руководителя понятное ТЗ, но первые, кто вообще откажутся делать ту или иную работу без внятного брифа.
Важно и смотреть с руководителем в одном направлении: по данным аналитического агентства The Harris Poll, 46% зумеров страдают, если не находят у босса близких им ценностей. «Для зумеров важно гореть работой, разделять с работодателем вектор движения, — комментирует Елена Колдаева. — Они учат нас переосмыслять корпоративную этику, отказываться от философии, что надо тянуть лямку с 9 до 6 и беспрекословно слушаться старших по должности».
Иван Чирков, бренд-директор образовательной платформы «Нетология», добавляет, что именно зумеры ввели отличную практику заранее находить информацию о потенциальных работодателях и начальниках, анализировать отзывы и рейтинги.
В отличие от миллениалов и бумеров, зумеры сразу замечают «красные флаги».
Переосмысление отпуска
По данным еще одного опроса The Harris Poll, половина опрошенных миллениалов и зумеров в США устроили себе «тихий отпуск» на День независимости. Речь идет о том, чтобы отправиться в путешествие, не оповестив об этом работодателя. Дальше дело за малым: стабильный интернет и создание «театра продуктивности» — проще говоря, иллюзии бурной деятельности. Это может быть повышенная активность в рабочих чатах, уточняющие вопросы боссу, обещания взять на себя дополнительные задачи.
Зумеры практикуют «тихие отпуска» не от хорошей жизни: 58% признаются, что им психологически тяжело просить официальный отгул, они чувствуют, что работодатели ждут от них постоянной продуктивности. Но не собираются жертвовать своим комфортом. Более легальная форма «тихого отпуска» — воркейшн (от work и vacation), когда зумеры на официальной удаленке перемещаются с компьютером в другой город или страну. По данным недавнего отчета Globe Trender, 12% зумеров собираются в воркейшн в 2025 году и 33% считают, что лучший отпуск — это провести время как местный житель, а не турист.
Эксперты уверены, что «тихий отпуск» — это «красный флаг», устранив который, компания может стать лучше. «Важно выяснить, в чем причина такого поведения: отсутствие интересных задач, проблемы личного характера, демотивация на рабочем месте, недостаточная поддержка руководителя или что-то еще», — комментирует Александра Милованова, HR-директор Trend Surfers.
В нашей компании мы стараемся держать руку на пульсе. Можно сказать, что я выгоняю отдыхать менеджеров, они — своих сотрудников. Еще одна эффективная практика — day offs и возможность уйти с рабочего места в течение дня по своим делам, если задачи под контролем.
Время для себя
Кажется, что «зумер» и «удаленка» — это синонимы, но на практике дела обстоят не совсем так: 57% представителей поколения Z ищут работу в офисе. Но классическая пятидневка им не подходит: 42% называют гибкий график и возможность самостоятельно планировать время главным преимуществом при устройстве на работу.
Многие компании это подталкивает к смене парадигмы в целом. «Благодаря зумерам мы научились уходить с работы вовремя, потому что, соприкоснувшись с поколением Z, начали больше смотреть в сторону work-life balance. А раньше могли задерживаться допоздна», — комментирует Елена Колдаева. Полина Курач добавляет, что у зумеров система «отдых надо заслужить» работает в обратную сторону — «работу надо заслужить». «Многие представители старших поколений привыкли, что надо терпеть, пахать 24/7 и страдать, а зумеры показывают — не надо. Они понимают, что никто не умрет, если в 18:00 они закроют ноутбук и пойдут в кино с друзьями. И в этом они правы».
После пандемии в качестве протеста против насильного возвращения в офисы родился тренд сoffee-badging: когда сотрудники приезжали в офис, «отмечались» с помощью бэйджа, пили кофе, болтали и возвращались работать домой. А еще все больше работодателей видят, что зумеров бесполезно принуждать к переработкам: скорее всего, они сразу уйдут. Или выберут тактику «тихого увольнения» — полностью перестанут проявлять инициативу и выкладываться. «Свободолюбие этого поколения формирует совершенно иной график работы в компании — гибкое начало рабочего дня, плавающее время обеда, гибридный формат посещения офиса. У сотрудников есть выбор построения графика с ответственностью за результат», — рассказывает операционный директор «Гаскар Групп» София Панферова.
Роберта Кац, исследователь Стэнфордского университета и автор книги Know Gen Z, пишет, что для зумеров ментальное здоровье и жизнь в целом важнее работы. Именно поэтому они с легкостью уходят из токсичных или недостаточно современных компаний. Они не против появляться в офисе, но хотят, чтобы этот офис был максимально комфортным и человечным. Елена Колдаева вспоминает, что один из первых вопросов, которые зумеры задают на собеседовании — есть ли в компании комфортная столовая или кафе. В «Гаскар Групп» благодаря зумерам в корпоративную культуру вошли совместные квизы и спорт, разработка мерча, съемка рилс для соцсетей.
Цифровизация
Generation Z называют «цифровыми аборигенами»: это первое поколение, которое родилось и выросло в эпоху интернета. Роберта Кац пишет, что для зумеров естественно обогащать технологиями все сферы своей жизни. 70% зумеров готовы сменить работу, если на другом месте предлагают более технологичные условия. Для того чтобы привлекать молодых сотрудников, компании осваивают VR-обучение и роботов, закупают «умные» системы контроля температуры в офисе и экологичные зарядные станции.
Елена Колдаева рассказывает, что именно подчиненные-зумеры подтолкнули ее к созданию обучающего онлайн-курса по логистике. В «Гаскар Групп» появились «умные» колонки на столах и корпоративные стикерпаки для выражения эмоций. А основатель Buildocs Евгений Бузлаев уверен, что, чем больше работа похожа на видеоигру, где все события возникают и остаются в виртуальном пространстве, тем она привлекательнее для зумера.
Менторство
Какими бы независимыми, эксцентричными и местами эгоистичными ни были зумеры, благодаря им в корпорациях начинают больше внимания уделять человеческим отношениям и равенству. Например, переживает расцвет наставничество — обмен опытом между сотрудниками. Более 80% представителей поколения Z хотели бы иметь ментора на работе и открыты к этому опыту. «Теперь мы обеспечиваем всем менторинг, помощь и поддержку специалистов по запросу — не потому что именно зумеры требуют особого подхода, а потому что мы убедились, что это базово помогает отстроить как отношения в команде, так и бизнес-процессы», — делится Полина Курач, соосновательница PR-агентства Проще.
Александра Милованова, HR-директор Trend Surfers, уверена, что менторство помогает не только эффективнее обучать младших сотрудников, но и налаживать их контакт со старшими — ведь другим поколениям бывает непросто ужиться с зумерами в одном опенспейсе. Кроме того, возникают случаи обратного менторинга — когда зумеры становятся наставниками для более опытных коллег. «Зумеры могут честно подсветить зоны роста вашей компании и ее внутренней культуры, они всегда открыты. А еще они транслируют, что любить свою работу — это круто и важно. Думаю, это лучший из новых трендов поколения Z».