«Тихий отпуск» и хронослепота: как зумеры делают офисную культуру более человечной

Представители Gen Z, которые уже в следующем году будут составлять почти треть кадрового рынка, действительно не хотят мириться с тем, что их не устраивает. Об экзальтированности зумеров буквально слагают легенды. В популярном аккаунте The Aussie Corporate в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) австралийские СЕО и топ-менеджеры обсудили, что вытворяли их юные сотрудники. Историй набралось много. Например, девушка, которая попросила пораньше закончить встречу, потому что хотела пойти в бассейн — в разгар рабочего дня. Или студент на оплачиваемой стажировке, стабильно приходивший в офис на два часа позже — он просто хотел высыпаться. Еще один молодой человек отказался идти на работу из-за похмелья и попросил перевести все совещания в онлайн. Зумеры курят вейп за компьютером, выходят в zoom из сауны, уезжают в отпуск и не возвращаются, саботируют слишком сложные и скучные задачи.