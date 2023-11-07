10:23 (мск), источник: Известия

Тигренка спасли на трассе в Хабаровском крае

На трассе Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре неподалеку от села Вознесенское спасли тигренка. Видео 7 ноября публикуют очевидцы в социальных сетях.

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На кадрах видно, как тигренок лежит прямо на дороге. Водитель начинает сигналить, и зверек пытается отойти на обочину трассы, но у него получается это с трудом — он хромает. Пассажирка предположила, что его сбили.

Позднее неравнодушные забрали тигренка к себе домой. Нашедшие зверька сообщили, что отвезут его в ветеринарную лечебницу. Они отметили, что поблизости тигрицы не было.

Как пишет Telegram-канал «Хабаровск», это оказался детеныш амурского тигра, ему примерно два-три месяца. Его доставили в Комсомольскую городскую станцию по борьбе с болезнями животных, сделали рентген, где обнаружили перелом плечевой кости. После тигренка направили в Хабаровск. Тигрицу пока так и не удалось найти, ее следы из-за метели не обнаружены.

В октябре прошлого года жители Приморья встретили на дороге тигра, прогуливающегося по проезжей части. Хищник вел себя спокойно, прохаживаясь вдоль дороги. Однако, услышав звук других приближающихся автомобилей, тигр испугался и убежал.

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