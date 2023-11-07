Тигренка спасли на трассе в Хабаровском крае
На трассе Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре неподалеку от села Вознесенское спасли тигренка. Видео 7 ноября публикуют очевидцы в социальных сетях.
На трассе Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре неподалеку от села Вознесенское спасли тигренка. Видео 7 ноября публикуют очевидцы в социальных сетях.
На кадрах видно, как тигренок лежит прямо на дороге. Водитель начинает сигналить, и зверек пытается отойти на обочину трассы, но у него получается это с трудом — он хромает. Пассажирка предположила, что его сбили.
Позднее неравнодушные забрали тигренка к себе домой. Нашедшие зверька сообщили, что отвезут его в ветеринарную лечебницу. Они отметили, что поблизости тигрицы не было.
В октябре прошлого года жители Приморья встретили на дороге тигра, прогуливающегося по проезжей части. Хищник вел себя спокойно, прохаживаясь вдоль дороги. Однако, услышав звук других приближающихся автомобилей, тигр испугался и убежал.