Тигренка спасли на трассе в Хабаровском крае

На кадрах видно, как тигренок лежит прямо на дороге. Водитель начинает сигналить, и зверек пытается отойти на обочину трассы, но у него получается это с трудом — он хромает. Пассажирка предположила, что его сбили.

Позднее неравнодушные забрали тигренка к себе домой. Нашедшие зверька сообщили, что отвезут его в ветеринарную лечебницу. Они отметили, что поблизости тигрицы не было.