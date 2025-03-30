Тибетский монах призвал правительство КНР признать реинкарнацию Далай-ламы

Далай-лама XIV c 1959 года находится в изгнании. Правительство Китая считает его сепаратистом и обвиняет в разжигании социальных волнений в Тибете в 1980-х и 2008 годах. В июле этого года Далай-ламе XIV исполнится 90 лет. Некоторые аналитики опасаются, что с приближением этой даты споры о преемнике Далай-ламы разгорятся с новой силой, что может иметь последствия как для социальной стабильности в регионе, так и для отношений Китая с симпатизирующими Далай-ламе XIV США и Индией.