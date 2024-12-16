The Times сообщила о дефиците Guinness в британских пабах

Как рассказал изданию Фил Инзани, владелец одного из баров в центре Лондона, у него в заведении остался только безалкогольный Guinness, а в пабе, расположенном в историческом районе Кларкенуэлл в центре британской столицы, пиво под этим брендом на протяжении недели выдавали по карточкам: по ним посетитель мог заказать Guinness, только если до этого купил два других напитка. Однако это не помогло, и Guinness закончился. При этом владельцы баров и пабов ожидают еще больший рост спроса на пиво с приближением Рождества.