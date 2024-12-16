The Times сообщила о дефиците Guinness в британских пабах

Как рассказал изданию Фил Инзани, владелец одного из баров в центре Лондона, у него в заведении остался только безалкогольный Guinness, а в пабе, расположенном в историческом районе Кларкенуэлл в центре британской столицы, пиво под этим брендом на протяжении недели выдавали по карточкам: по ним посетитель мог заказать Guinness, только если до этого купил два других напитка. Однако это не помогло, и Guinness закончился. При этом владельцы баров и пабов ожидают еще больший рост спроса на пиво с приближением Рождества.
В июле в своем отчете о продажах с начала июля 2023 года по конец июня 2024 года компания Diageo отмечала, что продажи Guinness в среднем по всему миру выросли на 15%, а в Европе продажи безалкогольного варианта этого пива удвоились.
Diageo Plc основана в 1886 году, штаб-квартира компании находится в Лондоне. Diageo входит в число крупнейших публичных компаний мира. Среди брендов компании — Johnnie Walker, Crown Royal, JeB, Buchanan’s, ликер Baileys, водка Smirnoff и пиво Guinness. Diageo работает в странах Северной Америки, Европы, Африки и других регионах. До 2022 года компания экспортировала продукцию в Россию.