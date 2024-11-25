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The Guardian сообщила об отдалении «второй Луны» от Земли до 2055 года

Астероид 2024 PT5, который также называли второй Луной, начал отдаляться от Земли и до 2055 года может исчезнуть. Об этом 25 ноября сообщило издание The Guardian.

Источник: Роскосмос

«Вторая Луна» сопровождала Землю с 25 сентября по понедельник, 25 ноября, после чего начала отдаляться ближе к Солнцу.

«Астероид размером со школьный автобус, известный как 2024 PT5, который в настоящее время находится на расстоянии 2 млн миль (3,2 млн км. — Ред.) от Земли, начнет свое путешествие к Солнцу», — говорится в материале.

Уточняется, что на прощальном проходе в январе он приблизится к планете до 1,1 млн миль (1,7 млн км). Тогда его скорость увеличится в два раза по сравнению с сентябрем.

После этого астероид будет глубоко утянут в космическое пространство гравитацией Солнца. Следующий визит астероида случится в 2055 году, уточняет «Газета.Ru».

Ранее, 2 октября, астроном, сотрудник Института прикладной математики им. М. В. Келдыша РАН Леонид Еленин поделился с «Известиями» расчетами ученых, согласно которым астероид 2024 PT5 останется околоземным и время от времени будет сближаться с Землей. Тогда же он уточнял, что с января 2025 года планируется изучить космическое тело с помощью радиолокации.

До этого Еленин рассказывал «Известиям», что астероид 2024 PT5 не окажет никакого воздействия на Землю, так как его размеры не превышают 10 м и масса слишком ничтожна, чтобы повлиять на планету. Он объяснил, что из-за малых размеров и удаленности увидеть его на околоземной орбите можно только с помощью мощного телескопа.

По словам ученого, такие космические тела интересны астрономам как пример необычных низкоэнергетических сближений, в ходе которых Земля может захватить удаленные объекты. Планета считается относительно небольшой, поэтому притяжение астероида ее гравитационным полем — возможное, но маловероятное событие.