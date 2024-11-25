The Guardian сообщила об отдалении «второй Луны» от Земли до 2055 года

До этого Еленин рассказывал «Известиям», что астероид 2024 PT5 не окажет никакого воздействия на Землю, так как его размеры не превышают 10 м и масса слишком ничтожна, чтобы повлиять на планету. Он объяснил, что из-за малых размеров и удаленности увидеть его на околоземной орбите можно только с помощью мощного телескопа.