The Guardian сообщила об отдалении «второй Луны» от Земли до 2055 года

«Вторая Луна» сопровождала Землю с 25 сентября по понедельник, 25 ноября, после чего начала отдаляться ближе к Солнцу.
«Астероид размером со школьный автобус, известный как 2024 PT5, который в настоящее время находится на расстоянии 2 млн миль (3,2 млн км. — Ред.) от Земли, начнет свое путешествие к Солнцу», — говорится в материале.
Уточняется, что на прощальном проходе в январе он приблизится к планете до 1,1 млн миль (1,7 млн км). Тогда его скорость увеличится в два раза по сравнению с сентябрем.
После этого астероид будет глубоко утянут в космическое пространство гравитацией Солнца. Следующий визит астероида случится в 2055 году, уточняет «Газета.Ru».
Ранее, 2 октября, астроном, сотрудник Института прикладной математики им. М. В. Келдыша РАН Леонид Еленин поделился с «Известиями» расчетами ученых, согласно которым астероид 2024 PT5 останется околоземным и время от времени будет сближаться с Землей. Тогда же он уточнял, что с января 2025 года планируется изучить космическое тело с помощью радиолокации.
До этого Еленин рассказывал «Известиям», что астероид 2024 PT5 не окажет никакого воздействия на Землю, так как его размеры не превышают 10 м и масса слишком ничтожна, чтобы повлиять на планету. Он объяснил, что из-за малых размеров и удаленности увидеть его на околоземной орбите можно только с помощью мощного телескопа.
По словам ученого, такие космические тела интересны астрономам как пример необычных низкоэнергетических сближений, в ходе которых Земля может захватить удаленные объекты. Планета считается относительно небольшой, поэтому притяжение астероида ее гравитационным полем — возможное, но маловероятное событие.