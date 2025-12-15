The Guardian: Бывший президент Сирии Асад учится на офтальмолога и ведет «тихую жизнь» в России

По данным издания, Асад углубляет ранее полученные медицинские знания, изучает русский язык и, вероятно, в будущем планирует лечить «представителей элиты». Семья бывшего политика, как утверждается, ведет «тихую роскошную жизнь» в закрытом комплексе в Подмосковье, мало с кем общается и не появляется на публике. Единственным публичным событием за последнее время стал выпускной дочери Асада из МГИМО.