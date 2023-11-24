The Guardian: австралийский город Карумба атаковали полчища крыс

Нашествие крыс на Квинсленд

По штату Квинсленд на северо-востоке Австралии шествует эпидемия плавающих крыс: местные называют ее чумой, которая поражает город за городом. Новым пунктом, который атаковали грызуны, оказался городок Карумба в заливе Карпентария. Там на пляж выбросило сотни мертвых крыс. А живые по лодочным трапам перебираются поближе к людям. Жители находят их в мусорных баках, своих машинах, в садовых сараях и домах.

Крысы не только пугают людей, но и портят имущество: прогрызают системы орошения в садах, в домах уничтожают проводку. А если оставить двери открытыми, не стесняясь проникают внутрь. Ночью они чувствуют себя еще более вольготно, свободно бегая по улицам города. Владельцы рыболовных компаний жалуются, что нашествие грызунов вредит их бизнесу: они снуют по их лодкам и по реке. А в местном прокате автомобилей крысы полностью уничтожили одну из машин — перегрызли электрику.

Танни также отметила, что песчаный остров, который обнажается при отливе в порту Карумбы, недавно оказался полностью покрыт крысами. Это значит, что грызуны уходят в сторону залива и там пропадают. И это хороший знак.

Мало места, мало еды

Специалист по грызунам из Сиднейского университета, профессор Питэр Бэнкс объяснил, что тяжелый затяжной сезон дождей стал причиной «крысиной эпидемии». На этот раз от нее пострадали множество городов в глубинке Квинсленда.

«У длинношерстных крыс очень высокий уровень размножения. Поэтому, когда в засушливой среде, которая является их естественной средой обитания, выпадают сильные дожди, они размножаются еще больше, и численность периодически очень сильно увеличивается».

То, что происходит сейчас в Карумбе, — результат нехватки места и пищи для популяции крыс, которая резко увеличилась. Поэтому они массово перемещаются из одного места в другое, в том числе по воде. Обычно, отмечает Бэнкс, такие нашествия происходят не чаще, чем раз в десятилетие.