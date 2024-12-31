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The Doobie Brothers выпустят новый альбом Walk This Road в 2025 году

Американская рок-группа The Doobie Brothers подтвердила, что выпустит новый студийник под названием Walk This Road в следующем году. В создании лонгплея также принял участие Майкл Макдональд, который в последний раз работал над оригинальными песнями бэнда в 1980 году.

Источник: Звук

Американская рок-группа The Doobie Brothers подтвердила, что выпустит новый студийник под названием Walk This Road в следующем году. В создании лонгплея также принял участие Майкл Макдональд, который в последний раз работал над оригинальными песнями бэнда в 1980 году.

Своими планами The Doobie Brothers поделились в социальных сетях. «У нас есть 10 новых песен в исполнении Тома [Джонстона], Майкла [Макдональда] и Патрика [Симмонса]… Нам было очень весело записывать их, и мы очень гордимся результатом», — отметили они в посте, добавив, что давний участник коллектива Джон Макфи «также продемонстрировал свои невероятные музыкальные таланты».

Группа пока не назвала концертную дату релиза. Однако The Doobie Brothers поделились, что планируют выпустить первую песню в самом начале года, а полный альбом — весной или летом.

Ранее стало известно, что The Doobie Brothers стали номинантами на включение в Зал славы авторов песен.