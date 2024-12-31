The Doobie Brothers выпустят новый альбом Walk This Road в 2025 году

Своими планами The Doobie Brothers поделились в социальных сетях. «У нас есть 10 новых песен в исполнении Тома [Джонстона], Майкла [Макдональда] и Патрика [Симмонса]… Нам было очень весело записывать их, и мы очень гордимся результатом», — отметили они в посте, добавив, что давний участник коллектива Джон Макфи «также продемонстрировал свои невероятные музыкальные таланты».