Daily Mail: принцу Гарри грозит уголовное преследование в США

Об этом сообщила газета The Daily Mail, ссылаясь на источники.
«Дональд Трамп по-прежнему убеждён, что принцу Гарри грозит уголовное преследование, если будет установлено, что он солгал об употреблении наркотиков в заявлении на визу», — отметили авторы материала.
Журналисты уточнили, что любому человеку, солгавшему об употреблении запрещённых веществ в заявлении на американскую визу, грозит до пяти лет тюремного заключения, штраф или депортация.
Источник агентства добавил, что Трамп не будет депортировать Гарри, но поддержит судебное преследование.
Ранее президент США сам сообщил New York Post, что не планирует выдворять из страны британского принца.