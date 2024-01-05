The Conversation: биолог назвал 3 преимущества головы в форме молота
Эта форма головы дает этим рыбам целых 3 преимущества, объясняют биологи.
Эта форма головы дает этим рыбам целых 3 преимущества, объясняют биологи.
Молотоголовые акулы — одни из самых странных и пугающих морских созданий. Они выглядят так, как будто кто-то взялся за глазницы и растянул череп в разные стороны, из-за чего голова стала похожа на молот, а тело — на его рукоять. В результате глаза оказались на разных концах черепа, и расстояние между ними, если речь идет о гигантской шестиметровой акуле-молоте, может достигать целого метра.
Но зачем эта рыба, обитающая преимущественно в теплых тропических водах, обзавелась в ходе эволюции такой необычной головой?
Как объяснил в своей статье в журнале The Conversation Гэвин Нэйлор (Gavin Naylor), директор программы по изучению акул при Флоридском университете (США), голова в форме молота дает акулам три основных преимущества:
Есть также предположения, что необычная форма головы усиливает способность акул ощущать магнитное поле Земли. Благодаря этой способности они отлично чувствуют направление во время долгих миграций на большие расстояния.