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16:30 (мск), источник: Вокруг Света

The Conversation: биолог назвал 3 преимущества головы в форме молота

Эта форма головы дает этим рыбам целых 3 преимущества, объясняют биологи.

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Молотоголовые акулы — одни из самых странных и пугающих морских созданий. Они выглядят так, как будто кто-то взялся за глазницы и растянул череп в разные стороны, из-за чего голова стала похожа на молот, а тело — на его рукоять. В результате глаза оказались на разных концах черепа, и расстояние между ними, если речь идет о гигантской шестиметровой акуле-молоте, может достигать целого метра.

Но зачем эта рыба, обитающая преимущественно в теплых тропических водах, обзавелась в ходе эволюции такой необычной головой?

Как объяснил в своей статье в журнале The Conversation Гэвин Нэйлор (Gavin Naylor), директор программы по изучению акул при Флоридском университете (США), голова в форме молота дает акулам три основных преимущества:

  • Невероятно широкое поле зрения. Если ваши глаза разнесены друг от друга на большое расстояние, это предоставляет вам обзор практически на 360 градусов. Благодаря этому акулы-молоты видят все, что происходит над и под ними, позволяя быстро реагировать на добычу и на опасность.
  • Много места для «ампул Лоренцини». Ампулы Лоренцини — специфические органы чувств, которыми обладают акулы и скаты. Эти, похожие на узкие поры в теле рыбы, сенсоры позволяют улавливать электрические поля и реагировать на слабые изменения в их напряженности. Благодаря ампулам Лоренцини акулы могут находить добычу, спрятавшуюся под песком на океанском дне. У молотоголовых акул ампулы Лоренцини расположены на нижней стороне их вытянутой поперек головы, и такое расположение позволяет более точно определять местонахождение добычи.
  • Хорошая маневренность. Такая молотообразная форма тела позволяет акулам ловко маневрировать в вязкой водной среде, не теряя равновесия, совершать резкие повороты, чтобы схватить добычу.

Есть также предположения, что необычная форма головы усиливает способность акул ощущать магнитное поле Земли. Благодаря этой способности они отлично чувствуют направление во время долгих миграций на большие расстояния.

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