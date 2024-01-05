The Conversation: биолог назвал 3 преимущества головы в форме молота

Молотоголовые акулы — одни из самых странных и пугающих морских созданий. Они выглядят так, как будто кто-то взялся за глазницы и растянул череп в разные стороны, из-за чего голова стала похожа на молот, а тело — на его рукоять. В результате глаза оказались на разных концах черепа, и расстояние между ними, если речь идет о гигантской шестиметровой акуле-молоте, может достигать целого метра.